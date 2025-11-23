Общество

«У водителей появился новый стимул»: волгоградцы накануне введения штрафов за летнюю резину потянулись на шиномонтаж

Общество 23.11.2025 15:13
0
23.11.2025 15:13


В Волгограде за десять дней до начала зимы больше половины водителей сменили резину на зимнюю. Дополнительным стимулом для записи на шиномонтаж стал не только прогноз погоды, но и штраф, грозящий водителям за их непунктуальность.

Наказание за езду на летней резине волгоградские автомобилисты рискуют получить с 1 декабря. Требования к сезонности шин, закрепленные в Техническом регламенте Таможенного союза, распространяются на легковые и легкие коммерческие автомобили. С декабря по февраль зимние покрышки должны быть установлены на всех колесах. За несвоевременную «переобувку» водителей накажут рублем – штраф за нарушение составит 500 рублей.

- По моим наблюдениям, к концу ноября в Волгограде переобулись около 60-70% автомобилистов, - рассказывает один из мастеров шиномонтажа в Центральном районе. – Многие волгоградцы приезжали в последние пару недель, так как метеорологи обещали нам выпадение снега с дождем. К слову, замена шин важна не только при резкой смене погоды. Ситуацию на дороге осложняют также сильные порывы ветра, и водителям непременно стоит учитывать этот фактор.


Владельцам автомобилей советуют не откладывать замену покрышек на 30 ноября, ведь накануне введения штрафов на сервисах могут собраться уже традиционные «пробки».

- Некоторых автомобилистов действительно стимулирует не столько приближение зимы, сколько грядущие нововведения. И, на наш взгляд, эта мера вполне оправдана. Машина на летней резине становится источником повышенной опасности не только для своего владельца, но и для других участников движения, - рассуждают сотрудники автосервисов.

Этой осенью работники шиномонтажа предупреждали волгоградцев о постепенном повышении цен на услуги в дни пиковых нагрузок.

- Я допускаю мысль, что у нас будет несколько уровней повышения цен на услуги, - говорили они корреспондентам ИА «Высота 102». – И, на мой взгляд, это вполне логично. Мы без остановки рассказываем водителям обо всех преимуществах предварительной «переобувки», но процесс осмысления движется не так быстро. Надеюсь, что когда-то у водителей все-таки появятся новые схемы поведения. Надел куртку? Переобуйся! Дали отопление в квартире? Значит, тебе пора на шиномонтаж.

Фото Павла Мирошкина

