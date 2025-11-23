«Бал хризантем» под Волгоградом финиширует 23 ноября

Сегодня в оранжерее Волгоградского ботанического сада в Волжском – последний день «Бала хризантем». Напомним, одна из самых популярных выставок цветов стартовала 9 ноября. Изначально она должна была продлиться неделю, однако затем было принято решение о ее продлении до 23 ноября из-за огромного количества желающих ее посетить.
В этом году на выставке показали 159 сортов хризантем, из них 19 – новых. Организаторы ожидают нового рекорда по посещаемости оранжереи. В прошлом году на прекрасные осенние цветы налюбовались более 16 тысяч человек.