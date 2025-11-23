Мишу с ринитом из волгоградского зооцентра «Дино» прооперировали в Санкт-Петербурге





Один из питомцев волгоградского зооцентра «Дино» - медведь по имени Миша – был успешно прооперирован в петербургском Доме Тигра. У Миши была застарелая проблема со здоровьем – насморк, который не поддавался лечению антибиотиками. Медведь все время ходил с соплями, но самое печальное, что не мог вздохнуть, как говорится, «полными ноздрями».

Тогда сотрудники зооцентра решили обратиться за помощью к специалистам в Санкт-Петербурге. Недовольного Мишу вырвали из привычной и комфортной обстановки, загрузили в специальный фургон и повезли в северную столицу.



Специалисты Дома Тигра успешно прооперировали Мишу – ему сделали санацию носовых пазух. Операция длилась 45 минут. Перед этим крупному пациенту сделали КТ. Его пришлось также освободить от лишней шерсти на мордочке. Сложность заключалась в том числе в трудностях с транспортировкой медведя из фургона на КТ, затем - на операционный стол и обратно в автомобиль. Также специалисты во время операции столкнулись с проблемой необычного строения носовых пазух у медведя.







А на обратном пути в Волгоград произошел другой казус – просыпающийся от наркоза Миша едва не разнес автофургон. Поэтому Татику, сотруднику «Дино», который возил питомца в Санкт-Петербург, пришлось ехать фактически без остановок, чтобы Миша не выпрыгнул на ходу. В итоге медведя благополучно доставили домой, в Волгоград.



Сейчас в зооцентре подбирают закрепляющее лечение для Миши. Но прогресс уже налицо – у него уже нет таких длиннющих соплей, из-за которых мучилось животное. Но главное – медведь уже дышит гораздо лучше.



Фото Типичный Питер VK.com

