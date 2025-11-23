Общество

Мишу с ринитом из волгоградского зооцентра «Дино» прооперировали в Санкт-Петербурге

Общество 23.11.2025 16:55
0
23.11.2025 16:55


Один из питомцев волгоградского зооцентра «Дино» - медведь по имени Миша – был успешно прооперирован в петербургском Доме Тигра. У Миши была застарелая проблема со здоровьем – насморк, который не поддавался лечению антибиотиками. Медведь все время ходил с соплями, но самое печальное, что не мог вздохнуть, как говорится, «полными ноздрями».

Тогда сотрудники зооцентра решили обратиться за помощью к специалистам в Санкт-Петербурге. Недовольного Мишу вырвали из привычной и комфортной обстановки,  загрузили в специальный фургон и повезли в северную столицу.

Специалисты Дома Тигра успешно прооперировали Мишу  – ему сделали санацию носовых пазух. Операция длилась 45 минут. Перед этим крупному пациенту сделали КТ. Его пришлось также освободить от лишней шерсти на мордочке. Сложность заключалась в том числе в трудностях с транспортировкой  медведя из фургона на КТ, затем -  на операционный стол и обратно в автомобиль. Также специалисты во время операции столкнулись с проблемой необычного строения носовых пазух у медведя.


А на обратном пути   в Волгоград  произошел другой казус – просыпающийся от наркоза Миша едва не разнес автофургон. Поэтому Татику, сотруднику «Дино», который возил питомца в Санкт-Петербург,  пришлось ехать фактически без остановок, чтобы Миша не выпрыгнул на ходу. В итоге медведя благополучно доставили домой, в Волгоград.

Сейчас в зооцентре подбирают закрепляющее лечение для Миши. Но прогресс уже налицо – у него уже нет таких длиннющих соплей, из-за которых мучилось животное. Но главное – медведь уже дышит гораздо лучше.

Фото Типичный Питер VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.11.2025 17:47
Общество 23.11.2025 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 16:55
Общество 23.11.2025 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 15:55
Общество 23.11.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 15:13
Общество 23.11.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 14:57
Общество 23.11.2025 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 13:19
Общество 23.11.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 12:59
Общество 23.11.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 11:02
Общество 23.11.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 08:30
Общество 23.11.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 08:26
Общество 23.11.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 07:59
Общество 23.11.2025 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 07:18
Общество 23.11.2025 07:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 06:16
Общество 23.11.2025 06:16
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 05:40
Общество 23.11.2025 05:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 21:11
Общество 22.11.2025 21:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:47
У волгоградцев осталась неделя для перевода пенсионных денегСмотреть фотографии
16:55
Мишу с ринитом из волгоградского зооцентра «Дино» прооперировали в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
15:55
Аким, Фелиция и Генри: как волгоградцы называли младенцев в октябреСмотреть фотографии
15:13
«У водителей появился новый стимул»: волгоградцы накануне введения штрафов за летнюю резину потянулись на шиномонтажСмотреть фотографии
14:57
«Бал хризантем» под Волгоградом финиширует 23 ноябряСмотреть фотографии
14:42
Иностранца-нелегала задержали в Волжском за попытку подкупить полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Камышинский арбузный фестиваль попал в финал международного конкурсаСмотреть фотографии
12:59
«Это вам не современный оверсайз»: волгоградка надеется вернуть в моду русские сарафаныСмотреть фотографии
12:19
Четверо детей пострадали в трех ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде наезд Nissan на пешехода попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Героя Карабаха и «железного генерала» Владислава Сафонова хоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
Виноват туман? Экологи вышли на след плохого запаха в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
10:13
«Ушла с рынка»: жительницу Волгоградской области с дефектом уха ищут третий месяцСмотреть фотографии
09:51
Волгоград и Волжский накрыл запах «мокрой шерсти»Смотреть фотографии
09:36
14-летняя волгоградка перевела аферистам 380 тысяч материнских денегСмотреть фотографии
09:17
Бывший футболист и тренер «Ротора» Евгений Алдонин серьезно заболелСмотреть фотографии
08:49
В небе над российскими регионами сбили 75 БПЛАСмотреть фотографии
08:30
В Волгоградской области отменили 5-часовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
08:26
«Это какой-то подарок!»: грибной бум настиг Волгоградскую область перед началом зимыСмотреть фотографии
07:59
Волгоградцы отдохнут от магнитных бурьСмотреть фотографии
07:18
Волгоградцам назвали самые выгодные месяцы для отпусков в 2026 годуСмотреть фотографии
06:16
Под Волгоградом простятся с бывшим начальником районной милицииСмотреть фотографии
05:40
СМС о беспилотной опасности получили жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
«Его интересовало всё»: в Волгограде музей рассказал о маршале-освободителе Сталинграда МалиновскомСмотреть фотографии
20:35
В Волжском полиция ищет устроивших полночные пляски бородачейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
«Впору на байдарке сплавляться»: в Волгограде из-за капремонта третий раз за месяц затопило общежитие на ул. ЧебышеваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
Путин обсудил с главой Минтранса Никитиным строительство обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
17:04
Зимы не будет? Под Волгоградом накануне декабря зацвела вербаСмотреть фотографии
15:59
«Весь класс угорал над унижением девочки»: в Михайловке на видео засняли травлю 9-классницыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
В РАН предложили повернуть северные реки на Донбасс через Волгоградскую областьСмотреть фотографии
 