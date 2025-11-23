Общество

В Волгоградской области школьницу с болезнью Крона оставили без жизненно необходимого укола

Общество 23.11.2025 18:32
23.11.2025 18:32


Родители 15-летней Яны Д., проживающей в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, бьют тревогу: их дочь инвалид вынуждена пропускать инъекции жизненно необходимым для нее препаратом из-за отсутствия этого лекарства. Как рассказала ИА «Высота 102» мама школьницы Светлана, в январе этого года семью шокировало известие о тяжелом заболевании их дочери.

- Все началось с обычного, казалось, аппендицита. Яну прооперировали, однако во время операции у нее обнаружили опухоль кишечника. Часть кишечника вместе с опухолью пришлось удалить. А по результатам гистологии у нашей дочери нашли редкое заболевание – болезнь Крона, - вспоминает Светлана.

Справка. Болезнь Крона – это хроническое рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного тракта неясной природы. Характеризуется воспалением, которое проникает через все слои стенки кишечника, сегментарным поражением и формированием гранулем, что приводит к местным и системным осложнениям.

- Трудно описать, через что пришлось пройти нашей семье в то время. После долгих и тяжелых месяцев  реанимации, исследований и лечения ей были назначены инъекции Адалимумаба. Каждый две недели она должна получать укол этим препаратом. В выписке московской федеральной клиники, где Яна проходила лечение, сказано, что препарат назначен по жизненным показаниям и его отмена недопустима, - продолжила женщина.

По словам Светланы, с марта по август 2025 года девочка действительно получала лекарство без задержек. Однако в сентябре препарат семье не выдали. Лишь 16 октября Яна получила препарат на два укола.

- Теперь его снова нет в наличии. Терапевт разводит руками – лекарства нет от слова совсем, жалуйтесь, куда хотите. Вся эта ужасная ситуация может повлиять на здоровье дочери. Отсутствие лечения приводит к  образованию новых язв, свищей, опухолей  в кишечнике и новым операциям. Помимо того,  что этот препарат достаточно дорогостоящий,  так  еще его и нельзя купить в свободной продаже в аптеках Волгограда, а можно получить только по льготному рецепту, - продолжила обеспокоенная женщина.

В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали данную ситуацию.

- Согласно карточке льготного лекарственного обеспечения, пациентка обеспечена льготным лекарственным препаратом Адалимумаб 16.10.2025 на курс терапии до 13.11.2025. Осуществлено перераспределение лекарственного препарата Адалимумаб в аптечную организацию для обеспечения  до конца 2025 года. Препарат находится в аптеке и будет получен заявителем в ближайшее время, - пояснили в облздраве.

В ведомстве также отметили, что для обеспечения детей до конца текущего года сформирован запас лекарственного препарата.
 

