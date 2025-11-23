В Волгоградской области школьницу с болезнью Крона оставили без жизненно необходимого укола





Родители 15-летней Яны Д., проживающей в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, бьют тревогу: их дочь инвалид вынуждена пропускать инъекции жизненно необходимым для нее препаратом из-за отсутствия этого лекарства. Как рассказала ИА «Высота 102» мама школьницы Светлана, в январе этого года семью шокировало известие о тяжелом заболевании их дочери.

, - вспоминает Светлана.Болезнь Крона – это хроническое рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного тракта неясной природы. Характеризуется воспалением, которое проникает через все слои стенки кишечника, сегментарным поражением и формированием гранулем, что приводит к местным и системным осложнениям.- Т- продолжила женщина.По словам Светланы, с марта по август 2025 года девочка действительно получала лекарство без задержек. Однако в сентябре препарат семье не выдали. Лишь 16 октября Яна получила препарат на два укола.- Т- продолжила обеспокоенная женщина.В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали данную ситуацию.- пояснили в облздраве.В ведомстве также отметили, что для обеспечения детей до конца текущего года сформирован запас лекарственного препарата.