В Волгоградской области школьницу с болезнью Крона оставили без жизненно необходимого укола

- Все началось с обычного, казалось, аппендицита. Яну прооперировали, однако во время операции у нее обнаружили опухоль кишечника. Часть кишечника вместе с опухолью пришлось удалить. А по результатам гистологии у нашей дочери нашли редкое заболевание – болезнь Крона, - вспоминает Светлана.
Справка. Болезнь Крона – это хроническое рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного тракта неясной природы. Характеризуется воспалением, которое проникает через все слои стенки кишечника, сегментарным поражением и формированием гранулем, что приводит к местным и системным осложнениям.
- Трудно описать, через что пришлось пройти нашей семье в то время. После долгих и тяжелых месяцев реанимации, исследований и лечения ей были назначены инъекции Адалимумаба. Каждый две недели она должна получать укол этим препаратом. В выписке московской федеральной клиники, где Яна проходила лечение, сказано, что препарат назначен по жизненным показаниям и его отмена недопустима, - продолжила женщина.
По словам Светланы, с марта по август 2025 года девочка действительно получала лекарство без задержек. Однако в сентябре препарат семье не выдали. Лишь 16 октября Яна получила препарат на два укола.
- Теперь его снова нет в наличии. Терапевт разводит руками – лекарства нет от слова совсем, жалуйтесь, куда хотите. Вся эта ужасная ситуация может повлиять на здоровье дочери. Отсутствие лечения приводит к образованию новых язв, свищей, опухолей в кишечнике и новым операциям. Помимо того, что этот препарат достаточно дорогостоящий, так еще его и нельзя купить в свободной продаже в аптеках Волгограда, а можно получить только по льготному рецепту, - продолжила обеспокоенная женщина.
В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали данную ситуацию.
- Согласно карточке льготного лекарственного обеспечения, пациентка обеспечена льготным лекарственным препаратом Адалимумаб 16.10.2025 на курс терапии до 13.11.2025. Осуществлено перераспределение лекарственного препарата Адалимумаб в аптечную организацию для обеспечения до конца 2025 года. Препарат находится в аптеке и будет получен заявителем в ближайшее время, - пояснили в облздраве.
В ведомстве также отметили, что для обеспечения детей до конца текущего года сформирован запас лекарственного препарата.