В Волгоградской области Сбербанк выдал первые 50 кредитов по госпрограмме на возобновление бизнеса

Экономика 10.06.2020 12:10 Новости компаний
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10.06.2020 12:10 Новости компаний
В первую неделю запуска государственной программы на возобновление бизнеса под 2% Сбербанк в Волгоградской области выдал 47 кредитов с общим одобренным лимитом более 50 млн рублей представителям малого бизнеса в регионе. Также выданы 3 кредита предприятиям среднего и крупного бизнеса с лимитом в 12 млн рублей.
«Господдержка 2%» — это программа Правительства РФ на получение кредита на возобновление бизнеса для компаний из наиболее пострадавших отраслей. За данным кредитом могут обратиться предприятия всех сегментов – от микробизнеса до крупнейших компаний.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Государственная программа на возобновление бизнеса вызвала большой интерес в Волгоградской области со стороны предпринимателей. Еще до старта программы представители малого бизнеса в регионе подали в Сбербанк более двухсот заявок. Отмечу, что мы помогаем не только действующим клиентам Сбербанка, но и тем организациям, которые еще не обслуживаются в нашем банке. При этом процесс рассмотрения заявки и ее проверки максимально автоматизирован: оставить заявку можно на официальном сайте банка или подать ее через сервис Сбербанк Бизнес онлайн.»
Суть программы заключается в том, что государство погасит основной долг и проценты, если компания сохраняет 90% штата, или половину суммы, если сохраняется не менее 80%. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ, коэффициент отчисления зарплаты 1,3 и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита c учетом пролонгации — до марта 2021.
Одним из первых заявку на кредит подал клиент Сбербанка Виктор Рупп, собственник транспортной компании, которая оказывает услуги по междугородним пассажирским перевозкам.
Виктор Рупп, бизнесмен, собственник компании по междугородним пассажирским перевозкам в г.Камышин Волгоградской области: «Мы обсуживаемся в Сбербанке около 5 лет, используем расчетно-кассовое обслуживание, торговый эквайринг. Когда узнали о программе Правительства РФ на возобновление бизнеса «Господдержка 2%», сразу подали в свой банк заявку на кредит, нам одобрили ее за один день и сразу же зачислили на счет деньги. Я приятно удивлен простотой и скоростью выдачи кредита, это действительно оперативная мера поддержки бизнеса, которая так необходима в текущей ситуации. Еще мы заключили два договора на зарплатный проект по двум компаниям, будем зачислять нашим сотрудникам зарплату на карты Сбербанка».
Фото - с сайта www.sberbank.ru
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