Под Волгоградом ловцы-браконьеры промышляли в заливе





Двоих мужчин, которые браконьерским способом добывали рыбу с помощью лодки и сетей, задержали в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, нарушителей поймали в заливе Балки Сухая. У них изъят незаконный улов рыбы частиковых пород. Ущерб водным биологическим ресурсам составил 30 тысяч рублей.





Возбуждено уголовно дело по ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В рейде принимали участие оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ, природоохранной прокуратуры и рыбохраны.



