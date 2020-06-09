Более 35% заявок на ипотеку Сбербанка в Поволжье подаётся онлайн

Экономика 09.06.2020 17:42 Новости компаний
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09.06.2020 17:42 Новости компаний
С начала текущего года жители Поволжья подали почти 64 тысячи заявок на ипотеку Сбербанка, при этом более 22 тысяч из них было подано онлайн с помощью сервиса ДомКлик. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, количество онлайн-заявок превысило 35% от общего числа.
В Поволжском банке Сбербанка отмечают, что количество заявок на ипотеку через ДомКлик с 1 января по 31 мая 2020 году увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Наши клиенты всё активнее пользуются онлайн-сервисами банка, в том числе и для решения таких важных вопросов как приобретение жилья. Сегодня найти квартиру, проверить документы, оформить ипотеку и записаться на сделку можно удобно, а главное безопасно, с помощью сервиса «ДомКлик».
Напомним, сегодня весь процесс оформления ипотечной сделки стал полностью дистанционным и позволяет не выходя из дома приобрести квартиры в новостройках даже в условиях всеобщей самоизоляции. Несмотря на то, что абсолютное большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья, можно решить на портале ДомКлик, тем не менее для подписания документов требуется личное присутствие заемщика. Банк решил эту проблему, организовав выезд сотрудника к клиенту.
Также до 30 июня в Сбербанке действует акция, позволяющая снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Подробнее об акции можно узнать на сайте банка , а также на сайте ДомКлик
Фото с сайта ru.freepik.com
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