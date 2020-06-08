В Волгоградской области больше не будут штрафовать голоруких граждан





Ношение перчаток в целях защиты от коронавирусной инфекции в Волгоградской области больше не обязательно. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующие изменения внесены сегодня в постановление главы региона "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области".

Отметим, что маски, респираторы, повязки и иные средства их замещающих для защиты органов дыхания в местах общего пользования по-прежнему обязательны, а вот перчатки из-за жары разрешили не надевать. Их отсутствие с сегодняшнего дня больше не является нарушением.

Напомним, что такое решение принято из-за установившейся в регионе жаркой погоды. В ближайшие дни ожидается, что температура может достигнуть 40 градусов выше нуля.



