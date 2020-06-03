Чиновники разрешили газовикам заходить в дома волгоградцев во время пандемии

Общество 03.06.2020 09:30
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03.06.2020 09:30
Работы по техническому обслуживанию газового оборудования можно проводить и во время действия ограничительных мер. Такие разъяснения, сообщает ИА «Высота 102», дали в инспекции госжилнадзора в ответ на многочисленные обращения граждан. Жители региона, в частности, выражали недоумение в связи с поступившими звонками от работников специализированных организаций и визитов этих сотрудников, которые заявляют о необходимости проведения проверок газового оборудования. Однако некоторые волгоградцы опасаются пускать в свои жилища неизвестных людей во время действия режима самоизоляции.
В ведомстве пояснили, что постановление правительства от 2 апреля «Об особенностях предоставления коммунальных услуг», принятое во время эпидемии, «не вносит изменений в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, правила пользования газом, правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании газового оборудования».
Таким образом, выполнение работ специализированными организациями по техническому обслуживанию газового оборудования должно проводиться в обычном режиме, заключили в госжилинспекции. При этом все стороны договора должны не забывать об использовании средств индивидуальной защиты, подчеркнули здесь.
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