Чиновники разрешили газовикам заходить в дома волгоградцев во время пандемии





Работы по техническому обслуживанию газового оборудования можно проводить и во время действия ограничительных мер. Такие разъяснения, сообщает ИА «Высота 102», дали в инспекции госжилнадзора в ответ на многочисленные обращения граждан. Жители региона, в частности, выражали недоумение в связи с поступившими звонками от работников специализированных организаций и визитов этих сотрудников, которые заявляют о необходимости проведения проверок газового оборудования. Однако некоторые волгоградцы опасаются пускать в свои жилища неизвестных людей во время действия режима самоизоляции.

В ведомстве пояснили, что постановление правительства от 2 апреля «Об особенностях предоставления коммунальных услуг», принятое во время эпидемии, «не вносит изменений в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, правила пользования газом, правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании газового оборудования».

Таким образом, выполнение работ специализированными организациями по техническому обслуживанию газового оборудования должно проводиться в обычном режиме, заключили в госжилинспекции. При этом все стороны договора должны не забывать об использовании средств индивидуальной защиты, подчеркнули здесь.







