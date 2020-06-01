Директору аптеки в Волгоградский области грозит тюрьма за продажу препарата без рецепта

Происшествия 01.06.2020 15:20
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01.06.2020 15:20
Уголовное дело возбуждено в отношении директора аптеки в Михайловке за продажу препарата без рецепта, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД.
Оперативники установили, что 57-летняя директор фармацевтической организации безрецептурно продала покупателю 14 капсул препарата, содержащего сильнодействующее вещество, оборот которого в соответствии с российским законодательством ограничен. За незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы. В отношении директора аптеки избрана мера пресечения виде подписки о невыезде.
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