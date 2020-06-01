Расследования

Волгоградка бросила 4-летного сына на улице ради застолья

Расследования 01.06.2020 14:34
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01.06.2020 14:34


За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечена к ответственности 37-летняя жительница Волгограда, бросившая малыша на улице ради застолья. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне в Дзержинском районе Волгограда. В полицию обратилась 43-летняя местная жительница, сообщившая, что во дворе дома № 13 по ул. 51-й Гвардейской Дивизии к ней подошла неизвестная женщина с ребенком. Она попросила присмотреть за сыном и не вернулась.
Волгоградка смогла описать внешность женщины, и полицейские установили ее личность и местонахождение. Установлено, что мать мальчика весь вечер распивала спиртные напитки и решила избавиться от ребенка, который мешал проводить ей время в компании знакомых. Женщина была обнаружена в одном из дворов в Дзержинском районе, где распивала алкоголь с друзьями.
Мальчик, которому в августе исполнится 4 года, находится в детском социальном учреждении под присмотром медработников и педагогов, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Собранные в отношении нарушительницы материалы переданы в органы опеки.

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