Волгоградка бросила 4-летного сына на улице ради застолья





За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечена к ответственности 37-летняя жительница Волгограда, бросившая малыша на улице ради застолья. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне в Дзержинском районе Волгограда. В полицию обратилась 43-летняя местная жительница, сообщившая, что во дворе дома № 13 по ул. 51-й Гвардейской Дивизии к ней подошла неизвестная женщина с ребенком. Она попросила присмотреть за сыном и не вернулась.

Волгоградка смогла описать внешность женщины, и полицейские установили ее личность и местонахождение. Установлено, что мать мальчика весь вечер распивала спиртные напитки и решила избавиться от ребенка, который мешал проводить ей время в компании знакомых. Женщина была обнаружена в одном из дворов в Дзержинском районе, где распивала алкоголь с друзьями.

Мальчик, которому в августе исполнится 4 года, находится в детском социальном учреждении под присмотром медработников и педагогов, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Собранные в отношении нарушительницы материалы переданы в органы опеки.



