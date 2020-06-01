



Сотрудник Урюпинского психоневрологического интерната, по предварительным данным, стал источником заражения 187 человек в этом социальном учреждении. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня журналистам заместитель начальника территориального управления Роспотребнадзора Ирина Климина.

По ее словам, эпидрасследование в интернате еще не закончено, но предварительные данные говорят о том, что инфекция пошла от зараженного коронавирусом сотрудника интерната. Отметим, что все сотрудники интерната перед заходом на трудовую вахту в обязательном порядке сдавали тесты на коронавирус. В целях предупреждения заноса инфекции, теперь в этом социальном учреждении они работают и живут.

На сегодняшний день COVID-19 выявлен уже у 187 человек в интернате, среди которых как сотрудники, так и постояльцы учреждения. В стационары Волгограда из Урюпинска были доставлены 63 человека, из которых 34 - сотрудники интерната.

В учреждении проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия, часть сотрудников и получателей услуг с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, часть остаются в интернате под наблюдением медиков. Это порядка 300 человек.



