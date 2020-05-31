Мэрия Волгограда обнародовала сведения о зарплатах руководства районных МБУ

Борьба с коррупцией 31.05.2020 20:50
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31.05.2020 20:50
Среднемесячная заработная плата директора МБУК «Культурно-досуговый комплекс «21 век» Дзержинского района Ольги Трелиной составляет более 80 тысяч рублей, руководитель МУК «Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда» Евгений Ким зарабатывает в среднем более 99 тысяч рублей, возглавляющая МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» Ольга Лемякина получает примерно 60 тысяч , директор МУК «Центр Культуры и Досуга «АВАНГАРД» Артем Арефьев – около 65 тысяч, руководитель МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района Волгограда» Нина Куларова – 55 тысяч.
Эти и другие сведения за 2019 год в рамках исполнения закона о противодействии коррупции, как сообщает ИА «Высота 102», начала публиковать мэрия Волгограда на своем официальном сайте. Данные пока представили не все районные администрации.
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