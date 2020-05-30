Происшествия

В Волгоградской области пьяный угонщик разбил иномарку

Происшествия 30.05.2020 09:31
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30.05.2020 09:31


В Волгоградской области задержан 28-летний мужчина, который угнал и разбил иномарку 56-летнего жителя Дубовского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ранее судимый за грабеж и кражи забрался в чужой дом, где прихватил бытовую технику, и увез все это на «Киа Риа», которая стояла во дворе. 

Однако пьяный угонщик не справился с управлением, в результате машина опрокинулась в овраг. Выяснилось, что вор дважды забирался в этот дом. В первый раз он похитил электрогенератор и алкогольные напитки, но на этом не успокоился. В настоящее время мужчина заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
Фото ГУ МВД по Волгоградской области. 

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