В Волгограде за взятку полицейскому задержан владелец рыбного цеха

Борьба с коррупцией 29.05.2020 14:29
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29.05.2020 14:29
Уголовное дело о даче взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие возбуждено в отношении 49-летнего предпринимателя из Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, владелец цеха по переработке рыбы пытался склонить к коррупционному преступлению представителя полиции.
«26 мая в рамках проверочных мероприятий в производственном цехе коммерсанта полицейские обнаружили около 25 тонн сомнительного товара. Опасаясь быть привлеченным к ответственности, фактический владелец бизнеса предложил оперуполномоченному взятку взамен на его бездействие – непроведение проверки и непринятие мер по изъятию продукции. Несмотря на то, что страж порядка от денег отказался, мужчина достал стопку купюр в сумме 91 тысяча рублей и положил её в бардачок автомобиля старшего лейтенанта полиции», - рассказали следователи.
В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что торговец рыбой был задержан опперативниками отдела подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции: «Полицейский, которому была предложена взятка, предупредил гражданина о том, что такие действия являются уголовно наказуемым деянием, но несмотря на это, фигурант не отказался от своих намерений. О коррупционном предложении оперуполномоченный сообщил вышестоящему руководству, и в момент передачи части денежных средств - в сумме 91 тысячи рублей, проходившей под контролем оперативников, мужчина был задержан».
Согласно законодательству, предпринимателю может грозить до восьми лет лишения свободы.
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