Экономика

Все под контролем: ТОП правил подготовки автомобиля к летнему сезону

Экономика 28.05.2020 15:12 Реклама
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28.05.2020 15:12 Реклама


Эксплуатация автомобиля в летний период на первый взгляд кажется более простой, чем в зимние морозы. Но в жару многие системы автомобиля начинают вести себя экстремально, а конструктивные материалы кузова и ведущих узлов изменяют свои физико-технические характеристики. В компании «Волга-Раст», официальном дилере Volkswagen в Волгограде, рассказали читателям ИА «Высота 102»,  как грамотно подготовить машину к переходу на жаркий сезон. 
Уход за автомобилем в преддверии летней жары имеет свои особенности:
• особое внимание требуют системы и узлы, сильно нагревающиеся в процессе технологического цикла (топливная и тормозная система, трансмиссия и подвеска);
• требуется замена большинства технических жидкостей с зимних на летние;
• необходим сервис кондиционера или системы климат-контроля;
• следует провести обслуживание стеклоочистителей и подготовить их к летним дождям.

Обычно межсезонное техническое обслуживание выполняется на СТО, где мастера хорошо знают весь цикл сервисных работ. Но большинство систем и узлов автомобиля можно обслужить самостоятельно, если точно знать, что и где требует контроля и сервиса.
Двигатель и система охлаждения 
На жаре выше +25С перегрев двигателя — обычное явление. Если завести автомобиль, нагревшийся под солнечными лучами, то  5-10 минут движения разогреют двигатель до критической температуры, он заглохнет и «запарует». 

Зимой мотор работал с повышенной нагрузкой — холодные пуски, длительный прогрев, температурные перепады. Износ узлов силовой установки увеличен, могут барахлить термостат или вентилятор, засорены воздушные фильтры, замены требует и масло.

Обязательно следует провести:

• визуальный осмотр двигателя;
• проверку герметичности топливопроводов;
• проверку исправности и герметичности системы охлаждения (радиатор, воздуховоды, термостат с вентилятором);
• замену охлаждающей жидкости.
 

Замерзший зимой мотор оттаивает и отогревается, а перегретый летом двигатель может потребовать очень дорогого капитального ремонта. Поэтому, если лампочка температуры двигателя на панели начинает сигнализировать о критическом нагреве, лучше остановиться, долить воды в бачок охладителя (емкость с жидкостью следует возить с собой).
Отдельное внимание необходимо уделить бензонасосу (его необходимо периодически охлаждать в поездке) и радиатору: на нем не должно быть повреждений, пробоев, мусора, а в трубопроводах утечек. 

Требуется обслуживание и аккумуляторной батарее. Зимой емкость АКБ могла существенно снизиться. Необходимо замерить емкость и уровень заряда, осмотреть корпус батареи на целостность и возможные утечки электролита, почистить клеммы, проверить уровень/плотность электролита и долить его (если батарея — обслуживаемая).
Тормозная система
Изрядно изношенная на зимних дорогах тормозная система на перегретом асфальте продолжит разрушаться. Диски и колодки под воздействием термических нагрузок начнут менять свои физические характеристики и деформироваться, а тормозная жидкость может закипеть. Соответственно эффективность и скорость реакции системы на педаль тормоза замедлится, а заклинивание колес станет ненадежным. 

Необходимо:

• провести тщательный осмотр узлов тормозной системы;
• заменить изношенные фрикционные элементы;
• отрегулировать прилегание колодок к колесным дискам;
• проверить суппорты и безотказную работу ручного тормоза;
• заменить тормозную жидкость (при необходимости).

Замена тормозной жидкости обычно требуется в среднем один раз в два года. При этом, если свежая жидкость выдерживает нагрев до +200С, то старая закипает уже при +120С. Лучше проверить содержание в тормозной жидкости воды, а если приближается регламентная замена — залить свежую жидкость.
 

Рулевое управление
Рулевая колонка зимой тоже работала при повышенных механических и температурных нагрузках. Поэтому следует проверить состояние пыльников, работу рулевой рейки, отрегулировать появившиеся люфты и заменить изношенные детали. 
Кондиционер
Система вентиляции и кондиционирования салона требует обслуживания перед началом летней жары. Необходимо проверить ее на наличие шумов, вибраций, засорения, неприятных запахов и на качество подсушивания (как быстро воздух высушивает запотевающие стекла в салоне).
Чтобы «оживить» кондиционер, необходимо:
• провести осмотр системы на механические повреждения и наличие коррозии;
• проверить герметичность системы охлаждения и возможные места утечки хладагента;
• проверить исправность конденсора, компрессора (натяжение ремня), датчиков;
• замерить объем фреона и уровень давления в системе;
• выполнить антибактериальную обработку испарителя;
• проверить, почистить или заменить салонный фильтр (рекомендуется замена каждые 10.000 км пробега);
• проверить и аккуратно прочистить теплообменник.
Стекла и стеклоочистители
Стекла в автомобиле за зиму пережили множество температурных перепадов, из-за чего приобрели большую хрупкость. Возможно, появились микротрещины и сколы, которые в летнюю жару начнут активно разрушать структуру стекла. Поэтому предсезонный осмотр и недорогой ремонт микротрещин — обязательная часть технического обслуживания. 
Щетки стеклоочистителей («дворники») обычно после зимы серьезно изношены, так как работали практически ежедневно и находились под постоянным воздействием высокой влажности и низких температур. Могла нарушиться трапеция стеклоочистителя, «закиснуть» шарниры. Если «дворники» в холостом состоянии работают медленно или застревают при движении, необходимо разобрать конструкции и смазать механизм, пересохшую резину щеток заменить.
Углы установки колес и летняя резина
Согласно регламентам ТО, углы установки колес, проверяют не реже раза в год или каждые 15.000 км пробега. Но после зимы и смены резины на летнюю, лучше проверить углы установки колес.
Переход на летние шины желателен не раньше, чем ночная температура установится на уровне не ниже +5°С, выждать еще неделю и «переобуться».
К этим обязательным мерам следует добавить: установку светоотражающего экрана или тонирование верхней части стекол, постоянное проветривание салона, парковку в тени.
Владельцы Volkswagen могут подготовить автомобиль к летнему сезону и пройти полную диагностику в официальном сервисном центре Volkswagen «Волга-Раст» всего за 999 рублей1, а также получить выгоду 20%2 на работы и оригинальные запасные части. 
ТОП акций сервисного центра в мае:


1. Акция действует с 01.03.2020 по 31.05.2020 г. Клиенту предоставляется право на получение комплексного предложения в виде проверки автомобиля марки Volkswagen по специальной цене.
2. Выгода в размере 20 % предоставляется клиенту на приобретение оригинальных деталей и работ, выявленных в ходе проверки. Стоимость работ по проверке автомобиля Volkswagen, а также подробные условия акции необходимо уточнять в отделе сервиса официального дилера Volkswagen  «Волга-Раст». Предложение не является публичной офертой, сроки акции и условия могут быть изменены на усмотрение дилера.
3. Акция действует с 20.04.2020 по 30.06.2020. В работы по биоочистке системы кондиционирования входит: проверка системы кондиционирования,  антибактериальная обработка кондиционера, замена салонного фильтра. Стоимость услуги от 2 900 рублей рассчитана для модели Volkswagen Polo. Стоимость на другую модель рассчитывается индивидуально в официальном сервисном центре дилера «Волга-Раст». Предложение не является публичной офертой. Организатор ООО «ВР-Моторс».
4. Точную стоимость на работы и оригинальные запасные части уточняйте у мастеров-консультантов. Акция действует до 31.12.2020. Предложение не является публичной офертой

Записаться на сервис и уточнить всю необходимую информацию можно у официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» по телефону: +7 (8442) 781-333.

Фото предоставлены компанией «Волга-Раст»

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