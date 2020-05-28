Все под контролем: ТОП правил подготовки автомобиля к летнему сезону





Эксплуатация автомобиля в летний период на первый взгляд кажется более простой, чем в зимние морозы. Но в жару многие системы автомобиля начинают вести себя экстремально, а конструктивные материалы кузова и ведущих узлов изменяют свои физико-технические характеристики. В компании «Волга-Раст», официальном дилере Volkswagen в Волгограде, рассказали читателям ИА «Высота 102», как грамотно подготовить машину к переходу на жаркий сезон.

Уход за автомобилем в преддверии летней жары имеет свои особенности:

• особое внимание требуют системы и узлы, сильно нагревающиеся в процессе технологического цикла (топливная и тормозная система, трансмиссия и подвеска);

• требуется замена большинства технических жидкостей с зимних на летние;

• необходим сервис кондиционера или системы климат-контроля;

• следует провести обслуживание стеклоочистителей и подготовить их к летним дождям.





выполняется на СТО, где мастера хорошо знают весь цикл сервисных работ. Но большинство систем и узлов автомобиля можно обслужить самостоятельно, если точно знать, что и где требует контроля и сервиса. Обычно межсезонное техническое обслуживание, где мастера хорошо знают весь цикл сервисных работ. Но большинство систем и узлов автомобиля можно обслужить самостоятельно, если точно знать, что и где требует контроля и сервиса.

Двигатель и система охлаждения

На жаре выше +25С перегрев двигателя — обычное явление. Если завести автомобиль, нагревшийся под солнечными лучами, то 5-10 минут движения разогреют двигатель до критической температуры, он заглохнет и «запарует».





Зимой мотор работал с повышенной нагрузкой — холодные пуски, длительный прогрев, температурные перепады. Износ узлов силовой установки увеличен, могут барахлить термостат или вентилятор, засорены воздушные фильтры, замены требует и масло.





Обязательно следует провести:





• визуальный осмотр двигателя;

• проверку герметичности топливопроводов;

• проверку исправности и герметичности системы охлаждения (радиатор, воздуховоды, термостат с вентилятором);

• замену охлаждающей жидкости.





Замерзший зимой мотор оттаивает и отогревается, а перегретый летом двигатель может потребовать очень дорогого капитального ремонта. Поэтому, если лампочка температуры двигателя на панели начинает сигнализировать о критическом нагреве, лучше остановиться, долить воды в бачок охладителя (емкость с жидкостью следует возить с собой).

Отдельное внимание необходимо уделить бензонасосу (его необходимо периодически охлаждать в поездке) и радиатору: на нем не должно быть повреждений, пробоев, мусора, а в трубопроводах утечек.





Требуется обслуживание и аккумуляторной батарее. Зимой емкость АКБ могла существенно снизиться. Необходимо замерить емкость и уровень заряда, осмотреть корпус батареи на целостность и возможные утечки электролита, почистить клеммы, проверить уровень/плотность электролита и долить его (если батарея — обслуживаемая).

Тормозная система

Изрядно изношенная на зимних дорогах тормозная система на перегретом асфальте продолжит разрушаться. Диски и колодки под воздействием термических нагрузок начнут менять свои физические характеристики и деформироваться, а тормозная жидкость может закипеть. Соответственно эффективность и скорость реакции системы на педаль тормоза замедлится, а заклинивание колес станет ненадежным.





Необходимо:





• провести тщательный осмотр узлов тормозной системы;

• заменить изношенные фрикционные элементы;

• отрегулировать прилегание колодок к колесным дискам;

• проверить суппорты и безотказную работу ручного тормоза;

• заменить тормозную жидкость (при необходимости).





Замена тормозной жидкости обычно требуется в среднем один раз в два года. При этом, если свежая жидкость выдерживает нагрев до +200С, то старая закипает уже при +120С. Лучше проверить содержание в тормозной жидкости воды, а если приближается регламентная замена — залить свежую жидкость.





Рулевое управление

Рулевая колонка зимой тоже работала при повышенных механических и температурных нагрузках. Поэтому следует проверить состояние пыльников, работу рулевой рейки, отрегулировать появившиеся люфты и заменить изношенные детали.

Кондиционер

Система вентиляции и кондиционирования салона требует обслуживания перед началом летней жары. Необходимо проверить ее на наличие шумов, вибраций, засорения, неприятных запахов и на качество подсушивания (как быстро воздух высушивает запотевающие стекла в салоне).

Чтобы «оживить» кондиционер, необходимо:

• провести осмотр системы на механические повреждения и наличие коррозии;

• проверить герметичность системы охлаждения и возможные места утечки хладагента;

• проверить исправность конденсора, компрессора (натяжение ремня), датчиков;

• замерить объем фреона и уровень давления в системе;

• выполнить антибактериальную обработку испарителя;

• проверить, почистить или заменить салонный фильтр (рекомендуется замена каждые 10.000 км пробега);

• проверить и аккуратно прочистить теплообменник.

Стекла и стеклоочистители

Стекла в автомобиле за зиму пережили множество температурных перепадов, из-за чего приобрели большую хрупкость. Возможно, появились микротрещины и сколы, которые в летнюю жару начнут активно разрушать структуру стекла. Поэтому предсезонный осмотр и недорогой ремонт микротрещин — обязательная часть технического обслуживания.

Щетки стеклоочистителей («дворники») обычно после зимы серьезно изношены, так как работали практически ежедневно и находились под постоянным воздействием высокой влажности и низких температур. Могла нарушиться трапеция стеклоочистителя, «закиснуть» шарниры. Если «дворники» в холостом состоянии работают медленно или застревают при движении, необходимо разобрать конструкции и смазать механизм, пересохшую резину щеток заменить.

Углы установки колес и летняя резина

Согласно регламентам ТО, углы установки колес, проверяют не реже раза в год или каждые 15.000 км пробега. Но после зимы и смены резины на летнюю, лучше проверить углы установки колес.

Переход на летние шины желателен не раньше, чем ночная температура установится на уровне не ниже +5°С, выждать еще неделю и «переобуться».

К этим обязательным мерам следует добавить: установку светоотражающего экрана или тонирование верхней части стекол, постоянное проветривание салона, парковку в тени.

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Фото предоставлены компанией «Волга-Раст»



