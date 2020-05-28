Общество

Мечта о четырехполосной трассе под Волгоградом сбудется через год

Общество 28.05.2020 10:50
0
28.05.2020 10:50


Движение по новой четырехполосной дороге в обход поселка Максима Горького по временной схеме будет запущено уже к сентябрю 2021 года. Об этом, как передает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, заявил сегодня начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин на выездном совещании, которое прошло на объекте. Участие в нем принял и губернатор Андрей Бочаров.

Сегодня подрядчик ведет отсыпку земляного полотна, устройство основания и дорожной одежды на участке протяженностью 5,7 километра. Специалисты также приступили к возведению железобетонного путепровода: уже забиты порядка 180 свай для формирования опор будущего сооружения. На 2020 год запланировано строительство еще одного путепровода: он пройдет над железнодорожной веткой и, таким образом, навсегда решит проблему пробок на железнодорожном переезде.

Планируется, что уже к 1 сентября 2021 года будет запущено движение транспорта в двухполосном режиме в обход микрорайона Горьковского.
На всем протяжении участка установят барьерное ограждение и линии освещения. Для пассажиров общественного транспорта на съездах к микрорайону Горьковскому и селу Студено-Яблоновка будут устроены новые остановочные комплексы с тротуарами, перильным ограждением и пандусами.

Волгоградский губернатор отметил, что обустройство дорожной инфраструктуры в ростовском направлении, где люди часами стояли в пробках на трех переездах, проводится с 2014 года. В 2016 году был открыт четырехполосный путепровод через железнодорожные пути на одном из трех проблемных переездов. К концу 2021 года, по словам главы региона, будет решена задача обеспечения транспортного обхода поселка Максима Горького.
"В ближайшее время определимся с третьим участком работы — обходом Нового Рогачика. К концу 2022 года мы получим полномасштабный транспортный объект юга России. Мечты сбываются, если работать", резюмировал Андрей Бочаров.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
28.05.2020 15:40
Общество 28.05.2020 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 13:53
Общество 28.05.2020 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 13:40
Общество 28.05.2020 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 13:06
Общество 28.05.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 10:36
Общество 28.05.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 08:55
Общество 28.05.2020 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2020 22:05
Общество 27.05.2020 22:05
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2020 19:22
Общество 27.05.2020 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2020 18:27
Общество 27.05.2020 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2020 15:39
Общество 27.05.2020 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2020 15:08
Общество 27.05.2020 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2020 08:41
Общество 27.05.2020 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2020 21:25
Общество 26.05.2020 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2020 18:40
Общество 26.05.2020 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2020 15:49
Общество 26.05.2020 15:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:40
Урюпинский район обогнал Волгоград по количеству новых заразившихся коронавирусомСмотреть фотографии
15:12
Все под контролем: ТОП правил подготовки автомобиля к летнему сезонуСмотреть фотографии
15:09
Зараженные COVID-19 волгоградцы отказываются от лечения в больницеСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде владелица кондитерской устроила несладкую жизнь сотрудникамСмотреть фотографии
13:53
Волгоградская область неуверенно приближается ко второму этапу снятия ограниченийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Фонтан-арка, водное шоу и пенные столбы появятся на набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
Спецы по катастрофам занялись коронавирусным психинтернатом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
Путь на сцену: 7 волгоградцев рекомендованы к поступлению в ГИТИС после онлайн-отборовСмотреть фотографии
11:47
Сотня за сутки: коронавирус продолжает укладывать в больницы жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Мечта о четырехполосной трассе под Волгоградом сбудется через годСмотреть фотографии
10:36
Владельцы «Соснового бора» в Волгограде сами начали разбирать конюшниСмотреть фотографии
10:20
В АО «КАУСТИК» подведены итоги творческого конкурса ко Дню химикаСмотреть фотографии
10:14
Ребенок с Ямала пострадал в тройном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:55
На улицы Волжского выходят маршруткиСмотреть фотографии
08:36
Двум больницам Волгоградской области нашли новых главных врачейСмотреть фотографии
22:05
Волгоградцев протестировали на страх потерять работуСмотреть фотографии
19:22
День пограничника в Волгограде пройдет без традиционного сбора «зеленых фуражек»Смотреть фотографии
18:27
В Волгограде тоннель у ТРК «Акварель» на день частично закроют для автотранспортаСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде осудили налетчика на офисы микрозаймов в белых перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Волгоградские депутаты разрешат себе 4 дня в месяц работать на благо избирателейСмотреть фотографии
17:06
Как волгоградские предприниматели переживают самоизоляциюСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области осудили поджигателя поля с пшеницейСмотреть фотографии
15:49
Рост тарифов ЖКХ с 1 июля в Волгоградской области никто не отменялСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде в период пандемии пресекли работу дерзкого кафе со столикамиСмотреть фотографии
15:16
Главные врачи больниц Волгоградской области отчитались о своих зарплатахСмотреть фотографии
15:08
Вспениватели молока с гравировкой Волгоградской области закупят за бюджетный счетСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградском облздраве намекнули на возможность снятия ограничений по COVID-19Смотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом нашли тело внезапно пропавшего мужчиныСмотреть фотографии
13:03
Стал известен доход кандидата в прокуроры Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области коронавирус проник в интернат для пожилых и инвалидовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 