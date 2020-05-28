Мечта о четырехполосной трассе под Волгоградом сбудется через год





Движение по новой четырехполосной дороге в обход поселка Максима Горького по временной схеме будет запущено уже к сентябрю 2021 года. Об этом, как передает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, заявил сегодня начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин на выездном совещании, которое прошло на объекте. Участие в нем принял и губернатор Андрей Бочаров.





Сегодня подрядчик ведет отсыпку земляного полотна, устройство основания и дорожной одежды на участке протяженностью 5,7 километра. Специалисты также приступили к возведению железобетонного путепровода: уже забиты порядка 180 свай для формирования опор будущего сооружения. На 2020 год запланировано строительство еще одного путепровода: он пройдет над железнодорожной веткой и, таким образом, навсегда решит проблему пробок на железнодорожном переезде.





Планируется, что уже к 1 сентября 2021 года будет запущено движение транспорта в двухполосном режиме в обход микрорайона Горьковского.

На всем протяжении участка установят барьерное ограждение и линии освещения. Для пассажиров общественного транспорта на съездах к микрорайону Горьковскому и селу Студено-Яблоновка будут устроены новые остановочные комплексы с тротуарами, перильным ограждением и пандусами.





Волгоградский губернатор отметил, что обустройство дорожной инфраструктуры в ростовском направлении, где люди часами стояли в пробках на трех переездах, проводится с 2014 года. В 2016 году был открыт четырехполосный путепровод через железнодорожные пути на одном из трех проблемных переездов. К концу 2021 года, по словам главы региона, будет решена задача обеспечения транспортного обхода поселка Максима Горького.

"В ближайшее время определимся с третьим участком работы — обходом Нового Рогачика. К концу 2022 года мы получим полномасштабный транспортный объект юга России. Мечты сбываются, если работать", резюмировал Андрей Бочаров.



