В Волгограде должник-водитель «Мерседеса» осужден за наезд на пристава

Расследования 26.05.2020 17:05
0
26.05.2020 17:05
Виновным в применении насилия в отношении представителя власти признан житель Волгограда Александр Оглы. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Краснооктябрьским районным судом Оглы приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.
Вину в совершении указанного преступления подсудимый признал частично, поясняя, что намеренно потерпевшего не сбивал, все произошло случайно.
Следствием и судом установлено, что 26 января 2018 года судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство в отношении Оглы, а также вынес постановление о наложении ареста на его имущество. Ранее сообщалось, что до этого с волгоградца пытались взыскать штрафы за многочисленные нарушения правил дорожного движения
В этот же приставы по месту жительства должника составили акт о наложении ареста на принадлежащий ему автомобиль марки "Мерседес Бенц S500". После ознакомления с указанным документом, будучи недовольным действиями приставов и не желая расставаться с автомобилем, Оглы сел за руль, заблокировав при этом двери изнутри, а затем начал движение по проезжей части, где в этот момент находился судебный пристав-исполнитель. Игнорируя законные требования пристава остановить автомобиль, Оглы совершил на него наезд, после чего скрылся места преступления.
Приставу были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, а также травматического отека мягких тканей левого коленного сустава. Оглы пытался помириться с приставом, приносил свои извинения, предлагал компенсировать моральный вред, однако потерпевший от отказался.
Приговор Оглы посчитал слишком суровым, обжаловал его в апелляционной инстанции, но суд оставил его жалобу без удовлетворения.
Реклама
Волгоградец отработает кражу с прилавка 18 упаковок сыра26.05.2020 09:57
Расследования 26.05.2020 09:57
В Волгоградской области огласили приговор за браконьерский отстрел косуль25.05.2020 12:29
Расследования 25.05.2020 12:29
Группу молодежи задержали в Волгограде за гоп-стоп на улице24.05.2020 09:55
Расследования 24.05.2020 09:55
СК разыскивает бесследно пропавшего жителя Волгоградской области23.05.2020 13:36
Расследования 23.05.2020 13:36
Почти три десятка гаражей и машин разорили два приятеля в Волгоградской области23.05.2020 11:18
Расследования 23.05.2020 11:18
Суд арестовал сиделку за убийство престарелой женщины в Волгоградской области (ВИДЕО)22.05.2020 16:58
Расследования 22.05.2020 16:58
Сиделку подозревают в зверском убийстве пенсионерки в Волгоградской области22.05.2020 10:31
Расследования 22.05.2020 10:31
Две квартиры волгоградского бизнесмена арестовали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве21.05.2020 15:54
Расследования 21.05.2020 15:54
В Волгограде директора офиса продаж «Билайна» осудили за присвоение выручки21.05.2020 11:12
Расследования 21.05.2020 11:12
Поджигателя сарая, сена и автомобиля арестовали под Волгоградом20.05.2020 18:34
Расследования 20.05.2020 18:34
Упорного нарушителя госграницы осудили в Волгоградской области20.05.2020 13:42
Расследования 20.05.2020 13:42
В Волгограде потушили пожар в офисном здании с видом на Волгу20.05.2020 11:52
Расследования 20.05.2020 11:52
В Волгограде раскрыли убийство из-за денег 20-летней давности20.05.2020 11:25
Расследования 20.05.2020 11:25
Под Волгоградом нефтяного дельца обвиняют в отравлении почвы19.05.2020 13:40
Расследования 19.05.2020 13:40
В Волгограде «бомбила» идет под суд за пьяную езду и гибель пассажира18.05.2020 17:36
Расследования 18.05.2020 17:36
Реклама