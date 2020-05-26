Расследования

В Волгограде должник-водитель «Мерседеса» осужден за наезд на пристава

Расследования 26.05.2020 17:05
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26.05.2020 17:05


Виновным в применении насилия в отношении представителя власти признан житель Волгограда Александр Оглы. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Краснооктябрьским районным судом Оглы приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.
Вину в совершении указанного преступления подсудимый признал частично, поясняя, что намеренно потерпевшего не сбивал, все произошло случайно.
Следствием и судом установлено, что 26 января 2018 года судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство в отношении Оглы, а также вынес постановление о наложении ареста на  его имущество. Ранее сообщалось, что до этого с волгоградца пытались взыскать штрафы за многочисленные нарушения правил дорожного движения
В этот же приставы по месту жительства должника составили акт о наложении ареста на принадлежащий ему автомобиль марки "Мерседес Бенц S500". После ознакомления с указанным документом, будучи недовольным действиями приставов и не желая расставаться с автомобилем, Оглы сел за руль, заблокировав при этом двери изнутри, а затем начал движение по проезжей части, где в этот момент находился судебный пристав-исполнитель. Игнорируя законные требования  пристава остановить автомобиль, Оглы совершил на него наезд, после чего  скрылся места преступления.
 Приставу были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, а также травматического отека мягких тканей левого коленного сустава. Оглы пытался помириться с приставом, приносил свои извинения, предлагал компенсировать моральный вред, однако потерпевший от отказался. 
Приговор Оглы посчитал слишком суровым, обжаловал его в апелляционной инстанции, но суд оставил его жалобу без удовлетворения.

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