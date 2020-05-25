



ВТБ выдал льготный кредит на сумму 6,4 млн рублей сроком на 12 месяцев на выплату зарплаты 51 сотруднику компании ООО «Парк» - концессионеру Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, средства предоставлены в рамках программы государственной поддержки предприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19.

Волгоградский центральный парк культуры и отдыха, насчитывающий более чем 50-летнюю историю, является центральным местом отдыха для всех жителей города. Парк расположен в исторической части города с уникальной историей – именно здесь во время Великой Отечественной Войны располагался штаб 13-й Гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева. Реновация парка позволит превратить его в современную зону отдыха, притягивающую всех волгоградцев и гостей города, а также сохранить историческое наследие Сталинграда.

«Парк для нас не просто работа, скорее детище, в которое мы вкладываем не только физические, но и душевные силы. Разрабатывая проект реконструкции ЦПКиО, моя команда постаралась учесть интересы самых разных жителей города – на территории 25 Га проведена серьезная работа - созданы множество тематических зон, заложен дендрапарк, установлен мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. Многое еще в планах. Поэтому нам крайне важна была финансовая поддержка банка в условиях режима самоизоляции. Средства, полученные в рамках государственной программы, помогли нам своевременно выплатить зарплату и сохранить коллектив», - прокомментировал Петр Пигалев, директор ООО «Парк».

ВТБ активно участвует в реализации госпрограммы на выплату заработной платы компаниям, занятым в отраслях наиболее пострадавших в результате COVID-19. Перечень утвержден Правительством РФ. Льготные кредиты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на срок до 12 месяцев. На первые полгода ставка составляет 0% годовых, на оставшийся период – 3,5%.

Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, отметил: «Средний и малый бизнес стал одним из наиболее пострадавших сегментов в результате пандемии коронавируса. В условиях непростой экономической ситуации ВТБ оперативно реагирует на запросы бизнеса и предоставляет максимально доступные меры поддержки региональным предприятиям. Уверен, активная работа ВТБ в рамках обеспечения среднего и малого бизнеса льготным финансированием поможет волгоградским предпринимателям сохранить их проекты и трудовую занятость в период самоизоляции».

При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99.





Справка: ООО «Парк» - является концессионером ЦПКиОв г. Волгограде. В рамках соглашения между ООО «Парк» и администрацией города компания обязана поддерживать объект соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонты, осуществлять модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного в ходе эксплуатации оборудования более новым, нести расходы на содержание имущества.



