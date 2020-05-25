Под Волгоградом взорвали на месте россыпь снарядов времен ВОВ





Арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Городищенском районе поисковики-любители. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, саперы инженерно-спасательного батальона, прибывшие на место, приняли решение уничтожить боеприпасы на месте путем подрыва накладным зарядом.

Всего было обнаружено более 20 артиллерийских и минометных боеприпасов различного калибра и три ручные гранаты времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы были найдены рядом с хутором Донской.



