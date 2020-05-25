Происшествия

Под Волгоградом взорвали на месте россыпь снарядов времен ВОВ

Происшествия 25.05.2020 09:25
0
25.05.2020 09:25


Арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Городищенском районе поисковики-любители. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, саперы инженерно-спасательного батальона, прибывшие на место, приняли решение уничтожить боеприпасы на месте путем подрыва накладным зарядом.
Всего было обнаружено более 20 артиллерийских и минометных боеприпасов различного калибра и три ручные гранаты времен Великой Отечественной войны. 
Боеприпасы были найдены рядом с хутором Донской. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Происшествия
25.05.2020 12:45
Происшествия 25.05.2020 12:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2020 10:55
Происшествия 25.05.2020 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2020 10:42
Происшествия 25.05.2020 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2020 18:21
Происшествия 24.05.2020 18:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2020 09:41
Происшествия 24.05.2020 09:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2020 09:32
Происшествия 23.05.2020 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2020 13:43
Происшествия 22.05.2020 13:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2020 13:16
Происшествия 22.05.2020 13:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2020 11:20
Происшествия 22.05.2020 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2020 14:11
Происшествия 21.05.2020 14:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2020 11:22
Происшествия 21.05.2020 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2020 13:43
Происшествия 20.05.2020 13:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2020 10:20
Происшествия 20.05.2020 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2020 09:58
Происшествия 20.05.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2020 09:53
Происшествия 20.05.2020 09:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:47
Предприятия торговли в Волгограде заподозрили в нарушении масочного режимаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
В Волгограде границы у рек Царица и Ельшанка появились после судаСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде под снос идет очередной гаражный городокСмотреть фотографии
16:42
Избиркому Волгоградской области разрешат откладывать выборы в долгий ящикСмотреть фотографии
16:16
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится в WinkСмотреть фотографии
16:02
Жителей Волгоградской области оберегают от встреч с родственниками из ДагестанаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
В Волгограде под подозрение в коррупции попал зампрокурора городаСмотреть фотографии
14:53
1 сентября под угрозой: в Волгоградской области готовятся к новому дистанционному учебному годуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
В больнице Волгоградской области провели проверку после обращения медиков из-за доплатСмотреть фотографии
13:52
Крупнейшие клиники Волгоградской области сражаются с очагами коронавирусаСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде коронавирусом заболел отдел полицииСмотреть фотографии
13:27
В интернате Волгоградской области коронавирус остановился на 47-ом заболевшемСмотреть фотографии
12:45
Сожжение мужчины запечатлела камера видеонаблюдения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:40
Волгоградская область оказалась в хвосте рейтинга по социальным расходамСмотреть фотографии
12:29
В Волгоградской области огласили приговор за браконьерский отстрел косульСмотреть фотографии
12:01
Волгоградок хотят оставить без "Женской радости"Смотреть фотографии
11:45
Все стабильно: в Волгоградской области почти 90 новых случаев COVID-2019Смотреть фотографии
10:55
На парковке около супермаркета в Волжском произошла массовая аварияСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде гонщик на квадроцикле отправил в больницу себя и полицейского на «Ямахе»Смотреть фотографии
09:36
Госжилнадзор заинтересовался странной активностью волгоградских чиновников по смене УКСмотреть фотографии
09:25
Под Волгоградом взорвали на месте россыпь снарядов времен ВОВСмотреть фотографии
20:32
В кабинет губернатора Волгоградской области зайдет компания из СколковоСмотреть фотографии
18:21
В Волгограде в ДТП с иномаркой пострадал киоск по продаже квасаСмотреть фотографии
17:37
Натворил на миллион: волгоградец обвинил дизайнера в халтуре и пропаже газовой плитыСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде возобновились торги по продаже имущества тракторного завода-банкротаСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде выпускники-2020 готовятся к удаленному прощанию со школойСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области коронавирус активно распространяется "из рук в руки"Смотреть фотографии
14:44
Коронавирус унес жизнь 44-летней волгоградкиСмотреть фотографии
13:20
Волгоградская область получит федеральные деньги на «поддержку штанов»Смотреть фотографии
11:47
До 15 человек в Волгоградской области выросло количество умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 