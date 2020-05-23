



О подозрительных звонках якобы представителей Горгаза сообщают читатели ИА «Высота 102». Особенно людей удивляет, что возможные мошенники владеют информацией об адресах и именах собственников квартир. «Кто-то слил персональные данные жителей!», - говорят горожане.

«Сегодня с самого утра шли звонки жителям на сотовые телефоны Спартановки и не только нам! Звонящий молодой человек представился что из Горгаза, сам называл наше ФИО и наш адрес! Потом настойчиво назначал нам сегодняшнее время прохождения техосмотра газового оборудования. Он назвал даже сумму, которую он возьмет, 300 с чем-то рублей за осмотр, в порядке ли шланг и плита. Мы сначала согласились на его время в 15 часов. Это было спросонья. Но потом дошло, какие сейчас осмотры в карантин? Посмотрели в свой пролонгированный договор с Горгазом, а там дата следующего осмотра - до нее далеко еще. Позвонили в Горгаз, они никто не работают, кроме авариек. К тому же сегодня суббота! Мы позвонили молодому человеку и сказали, чтобы он не приходил. Он опешил и не знал, что сказать. Спрашивает: это какой адрес? Мы говорим ему: Ну вы же сами нам называли наш адрес и говорили, что мы остались единственные, кто не прошел очередной осмотр. То есть, видимо, он уже успел обзвонить много народа и назначить им «осмотры», раз не понял, кто именно передумал», - написали бдительные читатели информагентства и даже указали номер телефона, с которого поступают странные звонки.

