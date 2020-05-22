Экономика

Private Banking ВТБ фиксирует значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала

Экономика 22.05.2020 11:24 Новости компаний
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22.05.2020 11:24 Новости компаний


Private Banking ВТБ продолжает серию бизнес-диалогов для VIP-клиентов в формате закрытых онлайн-конференций, в ходе которых обсуждаются самые актуальные темы по управлению активами и инвестированию средств в период пандемии и падения цен на нефть. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, состоялось третье такое мероприятие. По словам старшего вице-президента, руководителя ВТБ Private Banking Дмитрия Брейтенбихера, на рынки вернулся оптимизм.
«Мы видим, что за последние три недели акценты в медиапространстве смещаются от коронавируса, в повестке сейчас превалируют ожидания восстановления экономики в мире по мере постепенного ослабления ограничений. Глобальный аппетит к риску растет. Рынки начали эту неделю движением вверх на новостях об удачном тестировании вакцины против коронавируса. Продолжающаяся политика центробанков по снижению ставок также поддерживает интерес рынка к долговым инструментам. Все это создает сейчас хорошие предпосылки для инвестиций. И наши клиенты понимают это, мы фиксируем значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала. Этому способствует и та работа, которую мы ведем с клиентами, в частности, проведение таких конференций, в ходе которых мы рассказываем об инвестиционных возможностях. Еще одним стимулирующим фактором являются продукты, которые мы предлагаем, например, инвестиционный check-up, в ходе которого анализируется портфель клиента и формируются рекомендации по повышению его эффективности», - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.
В марте-апреле клиенты ВТБ Private Banking приобрели инвестиционных продуктов на сумму 123 млрд. рублей против 6 млрд. рублей в январе-феврале. Наибольшим спросом на данный момент пользуются еврооблигации. Даже с учетом прошедшего отскока сейчас можно сформировать портфель хорошего качества с долговыми бумагами с кредитным рейтингом ВВВ с доходностью 3% - 4%, что, при уровне ставок по депозитам в районе 1%, является хорошей доходностью, отметил Дмитрий Брейтенбихер.
В ходе онлайн-конференции обсуждались конкретные инструменты для инвестиций, актуальные сейчас, в частности возможности, связанные с ростом цен на драгоценные металлы и акции высокотехнологичных компаний. Портфельный управляющий АО ВТБ Капитал Управление активами Вадим Бит-Аврагим представил ряд инвестиционных идей и ответил на вопросы участников мероприятия по различным классам активов. Наталья Бирюкова, руководитель Family Office ВТБ Private Banking, рассказала о новых продуктах и наиболее актуальных сейчас предложениях.
Внимание к онлайн-конференциям Private Banking ВТБ растет, в этот раз в ней приняло участие более 5000 VIP-клиентов. ВТБ намерен продолжать серию таких мероприятий.

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