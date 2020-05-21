Происшествия

В Волгограде ночной посетитель супермаркета попытался добыть еды с ножом

Происшествия 21.05.2020 14:11
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21.05.2020 14:11


Набег на магазин «Покупочка» на улице 2-й микрорайон в рабочем поселке Светлый Яр был совершен накануне ночью. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина, угрожая продавцу ножом, решил разжиться продуктами питания. Попытка добыть бесплатной еды не удалась. Не работающего, ранее судимого 47-летнего гражданина задержали полицейские.  

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