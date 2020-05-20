Экономика

При поддержке банка «Открытие» в онлайн-режиме стартует фестиваль «Arkhangelsk Blues»

Экономика 20.05.2020 15:54
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20.05.2020 15:54


20-22 мая в Архангельске проводится 15-й фестиваль чистого звука «Arkhangelsk Blues». Из-за пандемии коронавируса организаторы встали перед необходимостью его отменить или перенести на неопределенный срок. Но благодаря поддержке нового партнера – банка «Открытие» – выбрали третий вариант, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Фестиваль пройдет в уникальном для него онлайн-режиме. Среди участников Arkhangelsk Blues выступят такие знаменитые джазовые музыканты, как Игорь Бутман и Сергей Воронов.
В онлайне будут идти потоковые видео выступлений блюзовых музыкантов и коллективов с импровизированных сценических площадок в своих городах. Первая трансляция начнется сегодня, 20 мая, в 19.00 на YouTube-канале фестиваля https://www.youtube.com/channel/UC9TWu4kk-aJAcn5l-fV7rhg и сайте фестиваля http://www.arkhangelsk-jazz.com/fest/clear-sound, а также на страницах Arkhangelsk Blues в социальных сетях.
Участников фестиваля на виртуальной фестивальной сцене представит Кирилл Мошков, главный редактор российского издания «Джаз.Ру». Все выступления будут записаны и смонтированы в три концерта по количеству фестивальных дней.
20 мая программу фестиваля откроет проект Guitar Summit. За 15 лет Тим Дорофеев собирал этот проект множество раз: «Гитарная встреча на высшем уровне» в 2020 году стала десятой. В проекте традиционно принимали участие гитаристов из разных городов и стран. В нынешнем «Саммите» выступят гитаристы Тим Дорофеев, Илья Федотов и архангельская певица Мария Корель.
Программу продолжит один из самых знаменитых блюзменов России — гитарист и вокалист Сергей Воронов, которого еще в 1988 году гитарист Rolling Stones Кит Ричардс назвал «русским, который умеет играть блюз». Воронов выступит со своей командой The Crossroadz.
Каждый год в фестивале «Arkhangelsk Blues» участвуют и классические джазмены, которые представляют специальную блюзовую программу. Ведь джаз- ближайший музыкальный родственник блюза. В 2020 году программу фестиваля украсит самый именитый российский джазовый коллектив — квинтет народного артиста России Игоря Бутмана (Москва). В его составе  победитель самого престижного в мире джазового конкурса Herbie Hancock Jazz Competition гитарист Евгений Побожий, виртуозный пианист и джазовый вокалист Олег Аккуратов, контрабасист Сергей Корчагин, прошедший школу ведущего российского педагога оркестрового джаза Анатолия Кролла, а также барабанщик Эдуард Зизак, который работает с Игорем Бутманом уже более 20 лет.
21 мая второй день фестиваля откроет архангельский So`Rockin Blues Band. Лидер коллектива Леонид Сорокин отмечает, что в их программе есть и кантри, и блюз, и вестерн, и фолк.
Далее выступит «Петрович Бэнд» из Вологды. Сам «Петрович» — это гитарист и вокалист Виктор Колесов, создавший коллектив в 1994 году. Уже 15 лет Виктор Колесов — арт-директор вологодского фестиваля «Блюз на веранде», который представляет вологодской публике блюз, джаз, фьюжн и другие родственные музыкальные направления.
Финальный, третий концерт 22 мая откроет вокальный проект, который представляет ветеран архангельской джазовой сцены, пианист и клавишник Игорь Горьковой с ансамблем, в который входят саксофонист Виктор Хабаров, басист Георгий Стрелков и барабанщик Александр Пастухов. С ними выступит певица Екатерина Колосова из Северодвинска, которая не раз выступала на блюзовом фестивале в прошлые годы, в том числе с северодвинской группой We’re Welcome.
В этом году фестиваль посвящен памяти одного из его основателей, известного джазового журналиста Владимира Каушанского.
За время проведения фестиваля в нем приняли участие более 400 российских музыкантов из Москвы, Санкт - Петербурга, Вологды, Ярославля, Череповца, а также гости из Канады, Сирии, Швеции, Италии, Франции, Норвегии, США, Украины, Армении, Белоруссии и других стран.

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