Происшествия

Безработные волгоградцы совершают набеги на гипермаркеты

Происшествия 20.05.2020 13:43
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20.05.2020 13:43


Двоих безработных волгоградцев задержали за кражу в торговом центре Дзержинского района. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области. Один из злоумышленников, 50-летний мужчина, не собирался расплачиваться за выключатели с диммером. Из этого же гипермаркета 43-летняя женщина попыталась вынести продукты питания. Известно, что горожанка уже не единожды была судима за аналогичные преступления. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны передали нарушителей полиции.
По сведениям информагентства, кражи совершены в торговом комплексе «OBI».

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