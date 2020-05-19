Экономика

Сбербанк и ГУ МВД России по Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика 19.05.2020 13:49 Новости компаний
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19.05.2020 13:49 Новости компаний


Волгоградское отделение Сбербанка и ГУ МВД России по Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере применения технологий дистанционного банковского обслуживания. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, это первое подобное соглашение между двумя структурами в регионе. 
Одним из ключевых пунктов соглашения является создание совместной рабочей группы из числа сотрудников Сбербанка и полиции для оказания технической помощи друг другу,  обсуждения и решения актуальных вопросов в рамках профессиональной деятельности каждой организации, а также оперативному обмену информацией. 
Стороны  договорились и о реализации совместных решений, проектов и программ, направленных на повышение финансовой грамотности у жителей региона.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Оперативный обмен информацией в связи с развитием новых технологий необходим для решения профессиональных задач двух структур  в рамках действующего законодательства. Соглашение о сотрудничестве Сбербанка с правоохранительными органами  региона, безусловно, важная мера, которая позволит усовершенствовать взаимодействие  и ускорить процесс получения необходимых данных».
Александр Кравченко, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции: «Пункты Соглашения позволяют конструктивно взаимодействовать нашим сотрудникам с представителями Сбербанка и призваны в кратчайшие сроки усовершенствовать существующие методы работы и процессы взаимодействия между двумя организациями».
Соглашение также  предусматривает введение между Сбербанком и ГУ МВД России по Волгоградской области системы электронного документооборота для оперативного взаимодействия двух организаций.
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

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