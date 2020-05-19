Сбербанк и ГУ МВД России по Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве





Волгоградское отделение Сбербанка и ГУ МВД России по Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере применения технологий дистанционного банковского обслуживания. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, это первое подобное соглашение между двумя структурами в регионе.

Одним из ключевых пунктов соглашения является создание совместной рабочей группы из числа сотрудников Сбербанка и полиции для оказания технической помощи друг другу, обсуждения и решения актуальных вопросов в рамках профессиональной деятельности каждой организации, а также оперативному обмену информацией.

Стороны договорились и о реализации совместных решений, проектов и программ, направленных на повышение финансовой грамотности у жителей региона.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Оперативный обмен информацией в связи с развитием новых технологий необходим для решения профессиональных задач двух структур в рамках действующего законодательства. Соглашение о сотрудничестве Сбербанка с правоохранительными органами региона, безусловно, важная мера, которая позволит усовершенствовать взаимодействие и ускорить процесс получения необходимых данных».

Александр Кравченко, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции: «Пункты Соглашения позволяют конструктивно взаимодействовать нашим сотрудникам с представителями Сбербанка и призваны в кратчайшие сроки усовершенствовать существующие методы работы и процессы взаимодействия между двумя организациями».

Соглашение также предусматривает введение между Сбербанком и ГУ МВД России по Волгоградской области системы электронного документооборота для оперативного взаимодействия двух организаций.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка



