Борьба с коррупцией 16.05.2020 16:37
0
16.05.2020 16:37
Роспотребнадзор опубликовал размер среднемесячной зарплаты руководителей учреждений в регионах, подведомственных организации, за 2019 год. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, зарплата у двух заместителей главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» в месяц составляет около четверти миллиона рублей. При этом зарплата руководителя другого учреждения – городской станции дезинфекции – гораздо меньше, всего 67 тысяч рублей.
Между тем, зарплата руководителей центров гигиены и эпидемиологии в других регионах России существенно отличается. Например, больше всего зарабатывают в учреждениях на Ямале и на Чукотке – около полумиллиона рублей. А вот в Карачаево-Черкессии и Ингушетии и в ряде других регионов зарплаты главных врачей и их замов скромнее – от 60 до 100 тысяч рублей.
Реклама
Замглавы Жирновска помещен под домашний арест по делу о взятках15.05.2020 18:10
Борьба с коррупцией 15.05.2020 18:10
Офицер полиции Волгоградской области отказался от взятки в 11 тысяч рублей15.05.2020 13:57
Борьба с коррупцией 15.05.2020 13:57
В Волгоградской области лишили мандатов пятерых депутатов14.05.2020 16:18
Борьба с коррупцией 14.05.2020 16:18
В Волгограде бывшего замглавы района подозревают в получении взятки14.05.2020 15:30
Борьба с коррупцией 14.05.2020 15:30
Ошибки исправлены: назначены повторные торги на обслуживание ситуационного центра губернатора Волгоградской области13.05.2020 14:14
Борьба с коррупцией 13.05.2020 14:14
В Волгограде задержан руководитель Следственного отдела СУ СКР10.05.2020 19:08
Борьба с коррупцией 10.05.2020 19:08
Дешево не будет: в Волгоградскую область поставят новую партию медицинских масок10.05.2020 17:40
Борьба с коррупцией 10.05.2020 17:40
Плиточка пошла: нижняя терраса набережной Волгограда перестает быть серой10.05.2020 13:39
Борьба с коррупцией 10.05.2020 13:39
Проплешины на новой спортплощадке возмутили родителей школьников Волгограда05.05.2020 18:33
Борьба с коррупцией 05.05.2020 18:33
В ериках Волгоградской области искали взрывоопасные предметы03.05.2020 08:37
Борьба с коррупцией 03.05.2020 08:37
В разгар пандемии на Мамаевом кургане в Волгограде намечается шоу без зрителей02.05.2020 16:53
Борьба с коррупцией 02.05.2020 16:53
Чиновникам Волгоградской области дали отсрочку по предоставлению деклараций о доходах27.04.2020 14:20
Борьба с коррупцией 27.04.2020 14:20
В получении взяток уличили завкафедрой ВУЗа в Волгограде27.04.2020 11:10
Борьба с коррупцией 27.04.2020 11:10
Директору двух УК из Волжского грозит 10 лет за хищение 42 миллионов рублей13.04.2020 13:25
Борьба с коррупцией 13.04.2020 13:25
Следствие выявило новый эпизод получения взятки начальником жд-станции в Волгограде07.04.2020 17:10
Борьба с коррупцией 07.04.2020 17:10
Реклама