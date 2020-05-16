



Роспотребнадзор опубликовал размер среднемесячной зарплаты руководителей учреждений в регионах, подведомственных организации, за 2019 год. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, зарплата у двух заместителей главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» в месяц составляет около четверти миллиона рублей. При этом зарплата руководителя другого учреждения – городской станции дезинфекции – гораздо меньше, всего 67 тысяч рублей.

Между тем, зарплата руководителей центров гигиены и эпидемиологии в других регионах России существенно отличается. Например, больше всего зарабатывают в учреждениях на Ямале и на Чукотке – около полумиллиона рублей. А вот в Карачаево-Черкессии и Ингушетии и в ряде других регионов зарплаты главных врачей и их замов скромнее – от 60 до 100 тысяч рублей.



