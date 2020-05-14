Здравоохранение

В Волгоградской области 90 медиков заразились коронавирусом

Здравоохранение 14.05.2020 14:02
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14.05.2020 14:02


В Волгоградской области 90 сотрудников медучреждений заразились  коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге заявил зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102». Из общего количества заболевших симптомы заболевания, включая пневмонию, выявлены у 16 человек. 
«Медики – такие же люди, как все остальные, но с большим риском заражения», - добавил Алимов.  Одна сотрудница медучреждения скончалась. Это санитарка Иловлинской ЦРБ.
По словам чиновника, большинство сотрудников стационаров и поликлиник региона сейчас работают с больными коронавирусом и лицами, у которых подозревают инфекцию. В Волгоградской области работает 9000 врачей, штат среднего медперсонала - 20 тысяч человек.
В регионе на 14 мая выявлено 1355 случаев коронавируса. 13 человек скончались.

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