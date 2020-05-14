



Урюпинский городской суд прекратил уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте контрафактного алкоголя. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, 42-летний Алексей Чикинов и его знакомый 29-летний Владимир Калмыков освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 300 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении в отношении обвиняемых меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа было заявлено следователем.

Судом установлено, что обвиняемые ранее не были судимы. Кроме того, подсудимые возместили вред, причиненный преступлением. Так, в материалах дела содержится договор пожертвования и акт приема-передачи, согласно которым Чикинов пожертвовал в ГКОУ "Волгоградская школа-интернат №2" денежные средства в размере 715 000 рублей на приобретение персональных компьютеров для детей. Калмыков пожертвовал 50 000 рублей в МАДОУ "Детский сад №1" г.Урюпинска.

По материалам дела, Чикинов обвинялся в том, что в 2018 году он создал организованную преступную группу, осуществлявшую незаконное производство немаркированной алкогольной продукции в крупном размере с целью последующего сбыта. В качестве исполнителя он привлек в преступную группу своего знакомого Калмыкова. Последний закупал и перевозил немаркированную спиртосодержащую продукцию с территории Новохоперского района Воронежской области в Урюпинск. После чего контрафактный алкоголь разбавлялся водой и разливался в полимерные ёмкости с целью последующей продажи с наценкой жителям Урюпинска и близлежащих районов.

Так, с 1 января 2018 года по 9 февраля 2020 года участники организованной группы осуществили закупку, перевозку, хранение и производство спиртосодержащей алкогольной продукции на сумму 696 341 руб.

Незаконная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 суток.



