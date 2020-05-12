Сады Придонья поддержали самых маленьких





11 мая 2020 года на федеральных телеканалах и в Интернете стартовала рекламная кампания «Мы растим, а вы растёте!» в поддержку обновлённой линейки детского питания торговой марки «Сады Придонья». Будучи четырежды мамой, и активным потребителем детского питания, актриса театра и кино Глафира Тарханова с готовностью приняла участие в съемках двух рекламных роликах бренда.

В прошлом году в компании было принято решение о полном обновлении детской линейки для самых маленьких и выпуске ее исключительно под маркой «Сады Придонья». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, принятие этого решения - результат глубокого анализа текущей ситуации и проведения различного рода исследований в течение 2019 года. Теперь известный бренд «Сады Придонья» собрал под своим «зонтиком» две категории растительных продуктов - фруктовые и овощные соки и пюре, и все возрастные группы своих потребителей.

http://www.sady-baby.ru/ . Для продвижения обновленной детской линейки компания выделила в 2020 году серьезные ресурсы и применила самые эффективные и продвинутые на сегодня инструменты продвижения. Кроме ТВ-кампании продвижение детских продуктов под брендом «Сады Придонья» будет осуществляться в Интернете. Для этого будут задействованы самые важные digital каналы и релевантные ресурсы для мам с маленькими детьми и уже заработала новая площадка для коммуникации с целевой аудиторией – сайт

У детской линейки «Сады Придонья» широкий ассортимент, родители всегда могут найти именно то, что требуется их ребенку. Для производства детских соков и пюре используется собственное сырьё, специалисты компании пристально следят за качеством выращенных овощей и фруктов, поскольку продукция должна отвечать самым высоким стандартам качества, чтобы ее можно было давать детям раннего возраста.

«Мы растим! А вы растёте!» - говорят Сады Придонья всем своим маленьким потребителям.

Справка

Объем производства детского питания ОАО «Сады Придонья» по итогам 1 квартала 2020 года вырос на 6,4%, в том числе детские соки на 9,1% и пюре на 4,9% . Для производства детского питания компания выращивает, перерабатывает и использует следующие виды собственного сырья: яблоки, вишню, сливу и алычу, кабачки, тыкву, морковь, цветную капусту и брокколи.

Новые дизайны для детских линеек Садов Придонья выполнены брендинговым агентством DDVB: креативный директор Леонид Фейгин, стратег Елена Протопопова, арт-директор Виктор Китаев, арт-директор Евгений Калашников

Продакшн роликов «Сок» и «Пюре» с Глафирой Тархановой осуществлялся студией ACTION FILM:

Креатив — Алексей Михалин

Режиссер — Валентин Генералов

Оператор — Евгений Ермоленко