Задержанного в Волгограде руководителя отдела СУ СКР отправили в СИЗО





Сегодня Центральный районный суд Волгограда рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного накануне руководителя Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакара Абдуллаева и еще двоих соучастников, проходящих по делу о вымогательстве и похищении человека, совершенных группой лиц. Как сообщает ИА «Высота 102», капитан юстиции Абакар Абдуллаев взят под стражу на 2 месяца - до 9 июля. Свою причастность к инкриминируемым преступлениям сотрудник СК отрицает. Органами следствия Абакар Абдуллаев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ, п.п. «а,в,ж,з» ч.2 ст. 126 УК РФ. Под стражу также взяты двое предполагаемых соучастников, которые не являются сотрудниками СК.



О задержании руководителя Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакара Абдуллаева в порядке статьи 91 УПК РФ стало известно 10 мая. В СУ СКР по региону подтвердили, что во взаимодействии с оперативными службами регионального УФСБ России было установлена причастность следователя к вымогательству, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также роль каждого соучастника в его совершении.