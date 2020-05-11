Задержанного в Волгограде руководителя отдела СУ СКР отправили в СИЗО

Борьба с коррупцией 11.05.2020 18:57
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11.05.2020 18:57
Сегодня Центральный районный суд Волгограда рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного накануне руководителя Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакара Абдуллаева и еще двоих соучастников, проходящих по делу о вымогательстве и похищении человека, совершенных группой лиц. Как сообщает ИА «Высота 102», капитан юстиции Абакар Абдуллаев взят под стражу на 2 месяца - до 9 июля. Свою причастность к инкриминируемым преступлениям сотрудник СК отрицает. Органами следствия Абакар Абдуллаев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ, п.п. «а,в,ж,з» ч.2 ст. 126 УК РФ. Под стражу также взяты двое предполагаемых соучастников, которые не являются сотрудниками СК.О задержании руководителя Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакара Абдуллаева в порядке статьи 91 УПК РФ стало известно 10 мая. В СУ СКР по региону подтвердили, что во взаимодействии с оперативными службами регионального УФСБ России было установлена причастность следователя к вымогательству, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также роль каждого соучастника в его совершении.
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