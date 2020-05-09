Только одному человеку разрешили принять участие в официальной церемонии на Мамаевом кургане в Волгограде
Общество 09.05.2020 09:25
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09.05.2020 09:25
Только первое лицо региона - губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял сегодня участие в протокольной церемонии возложения венков к Вечному огню на Мамаевом кургане, сообщает ИА «Высота 102». Традиционно торжественный ритуал на главной высоте России в дни памятных дат проходит с участием довольно большого количества официальных лиц, руководителей регуправлений силовых структур, представителей различных организаций. В этом году из-за угрозы распространения новой короновирусной инфекции было решено сократить число участников торжественной церемонии до минимума. Мероприятие, которое тем не менее прошло строго по протоколу, сопровождали солдаты роты почетного караула и ретро-взвод девушек-регулировщиц. Андрей Бочаров также возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова и к стелам городов-героев у подножия Мамаева кургана.
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