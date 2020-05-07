В Волгограде на совещании оперштаба губернатор высказался о снятии режима самоизоляции

Общество 07.05.2020 13:21
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07.05.2020 13:21
Дальнейшие меры по предотвращению распространения в Волгоградской области коронавирусной инфекции обсуждались сегодня на заседании оперштаба под председательством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», в начале заседания глава региона призвал жителей встретить приближающийся День Победы с соблюдением всех мер безопасности. «Прошу в этот день воздержаться от посещения памятных мест, которые мы обязательно посетим позже, после снятия ограничительных мер», - сказал Андрей Бочаров. «О снятии режима самоизоляции в Волгоградской области в ближайшее время говорить рано. Но при этом уже сейчас необходимо проработать предложения по поэтапному снятию ограничений по отдельным направлениям экономики и видам деятельности», - отметил губернатор.
Напомним, за минувшие сутки в Волгоградской области количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 64. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 711 жителей региона. 12 человек умерли. 191 выздоровел.
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