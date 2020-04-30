ГК «Волгострой» запустила антивирусные акции





Группа компаний «Волгострой» - один из ведущих застройщиков региона, запустила несколько антивирусных акций: скидки до 300 тысяч рублей на квартиры, пакетное предложение и в партнерстве с банками льготная ипотека под 6-6,5%.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, строительство всех домов ведется с соблюдением ранее утвержденных графиков. Сделки проходят как дистанционно, так и в режиме реального времени.

Время первых

Приобретая квартиру по акции «Время первых», можно сэкономить до 300 тысяч рублей. В акции участвуют квартиры, расположенные на первых этажах (и не только!) в жилых кварталах «Бейкер стрит», Grand Avenue и «Кача».

Подробности и условия. Срок действия акции – до 31 августа 2020 года.





Оптом дешевле

Пакетное предложение для покупателей квартир в одном из строящихся домов в ЖК Graтd Avenue: при покупке квартиры, паркинга и кладовки, предоставляется общая скидка 3%. Дом планируется к сдаче летом этого года.

Условия акции. Акция действует до 31 августа 2020 года.





Ипотека 6%

Читать здесь. В партнерстве с ведущими банками ГК «Волгострой» реализует программу льготной ипотеки «Господдержка 2020». Практически все основные банки заявили о своем участии в льготной программе ипотечного кредитования. Условия, за редким исключением, у всех одинаковые. Минимальная ставка – 6%.

ГК «Волгострой» 10 лет возводит в Волгограде жилые комплексы, которые несколько тысяч волгоградских семей уже выбрали своим домом. Это такие популярные жилые кварталы, как «Бейкер стрит», Grand Avenue и «Кача» в Дзержинском районе, а также «Арбат» в историческом центре города.





«Лапшин Loft» , строительство которого начато в Кировском районе. В ближайшее время откроются продажи квартир в новом комплексе –, строительство которого начато в Кировском районе.













Застройщики: ООО «СК Волгострой», ООО «Селигер», ООО «ЦентрСтрой», ООО «Континенталь», ООО «Стилтэк». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф