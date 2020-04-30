ГК «Волгострой» запустила антивирусные акции

Экономика 30.04.2020 08:25 Реклама
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30.04.2020 08:25 Реклама
Группа компаний «Волгострой» - один из ведущих застройщиков региона, запустила несколько антивирусных акций: скидки до 300 тысяч рублей на квартиры, пакетное предложение и в партнерстве с банками льготная ипотека под 6-6,5%.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, строительство всех домов ведется с соблюдением ранее утвержденных графиков. Сделки проходят как дистанционно, так и в режиме реального времени.
Время первых
Приобретая квартиру по акции «Время первых», можно сэкономить до 300 тысяч рублей. В акции участвуют квартиры, расположенные на первых этажах (и не только!) в жилых кварталах «Бейкер стрит», Grand Avenue и «Кача».
Срок действия акции – до 31 августа 2020 года. Подробности и условия.
Оптом дешевле
Пакетное предложение для покупателей квартир в одном из строящихся домов в ЖК Graтd Avenue: при покупке квартиры, паркинга и кладовки, предоставляется общая скидка 3%. Дом планируется к сдаче летом этого года.
Акция действует до 31 августа 2020 года. Условия акции.
Ипотека 6%
В партнерстве с ведущими банками ГК «Волгострой» реализует программу льготной ипотеки «Господдержка 2020». Практически все основные банки заявили о своем участии в льготной программе ипотечного кредитования. Условия, за редким исключением, у всех одинаковые. Минимальная ставка – 6%. Читать здесь.
ГК «Волгострой» 10 лет возводит в Волгограде жилые комплексы, которые несколько тысяч волгоградских семей уже выбрали своим домом. Это такие популярные жилые кварталы, как «Бейкер стрит», Grand Avenue и «Кача» в Дзержинском районе, а также «Арбат» в историческом центре города.
В ближайшее время откроются продажи квартир в новом комплексе – «Лапшин Loft», строительство которого начато в Кировском районе.Застройщики: ООО «СК Волгострой», ООО «Селигер», ООО «ЦентрСтрой», ООО «Континенталь», ООО «Стилтэк». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф
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