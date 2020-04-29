Расследования 29.04.2020 17:08
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29.04.2020 17:08
До 7 лет лишения свободы грозит 24-летнему жителю Пермского края за нарушение правил дорожного движения, что повлекло ДТП с 4 погибшими в Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.
Смертельная авария произошла днем 18 августа 2019 года в Октябрьском районе Волгоградской области на 72 км автомобильной дороги «Волгоград-Котельниково».
По версии следствия, обвиняемый, двигаясь на легковом автомобиле «Киа-рио» со стороны Волгограда, выехал на полосу встречного движения.
В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем «Форд Фокус», в салоне которого находилась супружеская пара с двумя малолетними детьми.
На месте ДТП погибли 26-летняя супруга обвиняемого и его 2-летняя дочь. Также погибли 37-летний водитель автомобиля «Форд фокус» и его 36-летняя супруга, их сыновья - 3 и 5 лет, получили многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести.
Фигурант уголовного дела свою вину полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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