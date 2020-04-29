Коронавирус захватил еще один район Волгоградской области





Сразу три случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки в Нехаевском районе, сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе региона.

Ранее, напомним, в этом районе COVID-19 не выявляли. Таким образом, по состоянию на 29 апреля в Волгоградской области остается всего четыре района, где нет коронавируса. Это Алексеевский, Калачевский, Октябрьский и Ольховский.

Всего в регионе выявлено 313 случаев коронавирусной инфекции, 8 человек скончались. За минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 16 человек.

Так, в Волгограде зарегистрировано 5 случаев, в Нехаевском районе – 3 случая, в Волжском – 2, в Среднеахтубинском, Котовском, Суровикинском, Палласовском, Городищенском, Камышинском районах – по одному случаю.

Среди заразившихся: один ребенок до 6 лет; двое детей до 14 лет; двое граждан от 18 до 29 лет; пять жителей от 30 до 49 лет; четыре жителя от 50 до 64 лет; двое – старше 65-ти лет.

7 случаев – это заразившиеся COVID-19, которые прибыли в Волгоградскую область из эндемичных территорий (Москва, Санкт-Петербург, Тульская область), 9 случаев – выявленные по контактам с заразившимися коронавирусной инфекцией. Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование.

Оперштаб напоминает, что все граждане, прибывшие из эндемичных регионов РФ, обязаны соблюдать 14-дневный карантин без права покидать место проживания.



