Расследования

В деле о покушении на жизнь полковника МВД в Волгограде появилась новая версия

Расследования 28.04.2020 10:30
0
28.04.2020 10:30


Следователи СУ СКР по Волгоградской области продолжают выяснять обстоятельства взрыва боеприпаса в Дзержинском районе Волгограда, в результате чего накануне пострадал 69-летний мужчина. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где ему проведена операция по извлечению осколков. Состояние пациента, который уже пришел в себя, медики оценивают как стабильно тяжелое.
Напомним, уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По предварительным данным, преступники покушались на жизнь полковника полиции в отставке Владимира Алексеевича Лазарева. Ранее он работал в Академии МВД начальником тыла.
По информации СУ СКР по Волгоградской области, в настоящее время, в числе прочих, отрабатывается версия о незаконном хранении боеприпасов и неосторожном обращении с ними со стороны самого пострадавшего. Сообщается, что в гараже пенсионера следователями обнаружены и изъяты патроны различного калибра, происхождение которых сейчас устанавливается.
Взрыв неустановленного боеприпаса, предположительно, ручной гранаты, произошел 27 апреля вечером на улице Хорошева в Волгограде. По предварительным данным, мощный хлопок раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль транспортного средства. Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
28.04.2020 12:26
Расследования 28.04.2020 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2020 10:24
Расследования 28.04.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2020 21:29
Расследования 27.04.2020 21:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2020 15:54
Расследования 27.04.2020 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2020 12:19
Расследования 27.04.2020 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2020 14:21
Расследования 25.04.2020 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2020 12:26
Расследования 24.04.2020 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 18:52
Расследования 23.04.2020 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 18:29
Расследования 23.04.2020 18:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 16:26
Расследования 23.04.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 12:31
Расследования 23.04.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 10:24
Расследования 23.04.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2020 15:52
Расследования 22.04.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2020 15:34
Расследования 22.04.2020 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2020 14:22
Расследования 22.04.2020 14:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:34
Юрий Чехов ушел с поста руководителя Волгоградского реготделения «Деловой России»Смотреть фотографии
13:14
В Волжском открывают автобусные спецмаршруты для дачниковСмотреть фотографии
12:26
Жителю Волгограда добавили срок после смерти избитого мужчиныСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области почти 300 заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:06
Новый фунгицид поможет раскрыть потенциал поляСмотреть фотографии
10:53
Губернатор Волгоградской области высказался о продлении режима самоизоляцииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде создают государственную систему защиты персональных данныхСмотреть фотографии
10:41
Капитал Медстрах: мифы и правда о коронавирусеСмотреть фотографии
10:30
В деле о покушении на жизнь полковника МВД в Волгограде появилась новая версияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Волгоградская гордума по примеру старших коллег уходит на удаленкуСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде автовоз из Ингушетии снес внедорожник: пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:37
Не сойти с дистанции: волгоградцы провели первый месяц без работы и друзейСмотреть фотографии
08:19
Волгоградцы теряют уверенность в завтрашнем днеСмотреть фотографии
21:29
В СУ СКР по Волгоградской области раскрыли первые подробности покушения на жизнь полковника МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
В Волгограде полковник МВД тяжело ранен при взрыве на улице ХорошеваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Под Волгоградом водитель сбил на остановке лавочку с девушкойСмотреть фотографии
19:21
Пандемия может помочь волгоградскому «Ротору» попасть в премьер-лигуСмотреть фотографии
19:12
Мэрия Волгограда берет еще один миллиард для перекредитованияСмотреть фотографии
19:03
Оперштаб Волгоградской области выдал скудные подробности про новых заболевшихСмотреть фотографии
16:59
Навсегда в наших сердцах В.И. Грайфер…Смотреть фотографии
16:50
Волгоградцев атаковали странными звонками о штрафах за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
В Советском районе Волгограда опрокинулся прицеп «КАМАЗа» с древесинойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
Волжанка влезла в полумиллионный кредит ради мифического жениха-англичанинаСмотреть фотографии
15:14
Не только парки и велосипеды: в Волгоградской области готовятся к смягчению режима самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадниковСмотреть фотографии
14:20
Чиновникам Волгоградской области дали отсрочку по предоставлению деклараций о доходахСмотреть фотографии
13:54
Прилетевший на Фиджи за волгоградским депутатом самолет не смог приземлитьсяСмотреть фотографии
13:10
В Волгоградской области пока отказались от введения цифровых пропусковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгоградской области от коронавируса умер житель ДагестанаСмотреть фотографии
12:38
У жителей Волгоградской области подсчитали накопления на банковских счетахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 