В деле о покушении на жизнь полковника МВД в Волгограде появилась новая версия

Расследования 28.04.2020 10:30
0
28.04.2020 10:30
Следователи СУ СКР по Волгоградской области продолжают выяснять обстоятельства взрыва боеприпаса в Дзержинском районе Волгограда, в результате чего накануне пострадал 69-летний мужчина. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где ему проведена операция по извлечению осколков. Состояние пациента, который уже пришел в себя, медики оценивают как стабильно тяжелое.
Напомним, уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).
По предварительным данным, преступники покушались на жизнь полковника полиции в отставке Владимира Алексеевича Лазарева. Ранее он работал в Академии МВД начальником тыла.
По информации СУ СКР по Волгоградской области, в настоящее время, в числе прочих, отрабатывается версия о незаконном хранении боеприпасов и неосторожном обращении с ними со стороны самого пострадавшего. Сообщается, что в гараже пенсионера следователями обнаружены и изъяты патроны различного калибра, происхождение которых сейчас устанавливается.
Взрыв неустановленного боеприпаса, предположительно, ручной гранаты, произошел 27 апреля вечером на улице Хорошева в Волгограде. По предварительным данным, мощный хлопок раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль транспортного средства. Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
Реклама
Жителю Волгограда добавили срок после смерти избитого мужчины28.04.2020 12:26
Расследования 28.04.2020 12:26
Волгоградская гордума по примеру старших коллег уходит на удаленку28.04.2020 10:24
Расследования 28.04.2020 10:24
В СУ СКР по Волгоградской области раскрыли первые подробности покушения на жизнь полковника МВД27.04.2020 21:29
Расследования 27.04.2020 21:29
Волжанка влезла в полумиллионный кредит ради мифического жениха-англичанина27.04.2020 15:54
Расследования 27.04.2020 15:54
В Волгоградской области нарушители самоизоляции пополнили казну на 150 тысяч рублей27.04.2020 12:19
Расследования 27.04.2020 12:19
В Волгоградской области выявлено 212 случаев коронавируса25.04.2020 14:21
Расследования 25.04.2020 14:21
Коммерсанта судят за аферу при монтаже противопожарного водопровода в Волжском24.04.2020 12:26
Расследования 24.04.2020 12:26
В Волгограде дело о семейных разборках с казачьей шашкой дошло до суда23.04.2020 18:52
Расследования 23.04.2020 18:52
Двоих волгоградцев судят за крупный обман со взяткой правоохранителям23.04.2020 18:29
Расследования 23.04.2020 18:29
В Волгограде участников «осетровой» мафии отправляют под суд23.04.2020 16:26
Расследования 23.04.2020 16:26
В Волгограде лжеволонтер в маске обокрала 82-летнюю пенсионерку23.04.2020 12:31
Расследования 23.04.2020 12:31
В Волгограде заблокировали виртуальные рынки криминальных услуг23.04.2020 10:24
Расследования 23.04.2020 10:24
На стройке жд-путей в Волгограде вскрыли аферу с песком на 5 млн рублей22.04.2020 15:52
Расследования 22.04.2020 15:52
В Волгограде работодатель оставил 85 вахтовиков без зарплаты22.04.2020 15:34
Расследования 22.04.2020 15:34
В Волгоградской области пенсионер из-за «венца безбрачия» лишился денег22.04.2020 14:22
Расследования 22.04.2020 14:22
Реклама