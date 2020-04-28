В деле о покушении на жизнь полковника МВД в Волгограде появилась новая версия





Следователи СУ СКР по Волгоградской области продолжают выяснять обстоятельства взрыва боеприпаса в Дзержинском районе Волгограда, в результате чего накануне пострадал 69-летний мужчина. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где ему проведена операция по извлечению осколков. Состояние пациента, который уже пришел в себя, медики оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).





По предварительным данным, преступники покушались на жизнь полковника полиции в отставке Владимира Алексеевича Лазарева. Ранее он работал в Академии МВД начальником тыла.

По информации СУ СКР по Волгоградской области, в настоящее время, в числе прочих, отрабатывается версия о незаконном хранении боеприпасов и неосторожном обращении с ними со стороны самого пострадавшего. Сообщается, что в гараже пенсионера следователями обнаружены и изъяты патроны различного калибра, происхождение которых сейчас устанавливается.

Взрыв неустановленного боеприпаса, предположительно, ручной гранаты, произошел 27 апреля вечером на улице Хорошева в Волгограде. По предварительным данным, мощный хлопок раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль транспортного средства. Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.