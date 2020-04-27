Экономика

Юрий Чехов: «Время одиночек уходит»

Экономика 27.04.2020 09:29
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27.04.2020 09:29


О непростой ситуации в российской экономике, взаимоотношениях внутри бизнеса и главной беде волгоградского региона ИА «Высота102» рассказал председатель регионального отделения «Деловой России» Юрий Чехов.

«Ложка дорога к обеду!»
Обстановка продолжает оставаться сложной, как в стране, так и в нашем регионе. Вы знаете, сначала было ощущение, что этот «отрезочек» времени до майских праздников мы переждем, а потом выйдем… И все само восстановится, но это далеко не так! Как мне представляется, последствия будут очень серьезными, а восстановление – продолжительным, даже с учетом благоприятного сценария по ситуации с коронавирусом. На самом деле, если мы говорим о субъектах МСП, то, по сути, мы говорим о реальном выживании. 
Как уже не раз говорилось, российский бизнес ожидал более существенных мер государственной поддержки. Эксперты даже называли конкретные цифры, которые могли бы исправить ситуацию в экономике – надеялись на финансовую поддержку до 10% от ВВП страны. Как мы видим, выделяемые средства на порядок ниже – около 2-3% от ВВП.
Да и эти средства, как таковые, бизнес получить практически не имеет возможности. Характерный случай с министром экономразвития Решетниковым, который после указа Президента под видом тайного клиента не смог получить беспроцентный займ в российских банках, очень ярко иллюстрирует сегодняшнюю реальность. Что касается прямой поддержки, то нам лишь обещают, что пострадавшие сектора экономики получат госпомощь в мае-июне. Однако предприятия малого и среднего бизнеса банкротятся уже сейчас! Как говорят в народе – ложка дорога к обеду! К сожалению, так может случиться, что мы не дождемся этой ложки и к ужину.

«Игра в имитацию никому не нужна»
За последние недели региональное отделение «Деловой России» провело ряд заседаний и встреч с областным руководством. Представители нашей общественной организации вошли в рабочие группы при региональном оперативном штабе. Для себя мы давно уже выработали собственную позицию, перечень предложений по конкретным мерам поддержки бизнеса, которые активно продвигаем во властных структурах. 
Сразу же оговорюсь, что часть встреч мы оценили позитивно. Так, например, очень многие договоренности были достигнуты с заместителем губернатора Анной Писемской, они касаются «навязшей на зубах» проблемы с повышением кадастровой стоимости коммерческой недвижимости. 
Однако у нас есть опасения, что через какое-то время эти договоренности могут быть нарушены из-за тяжелого состояния регионального бюджета. Ведь до сих пор непонятно, чем будут закрываться «дыры» в областной казне, которые неминуемо появятся в течение года. И не всплывет ли снова вопрос о существенном повышении коэффициентов по налогу на объекты коммерческой недвижимости? И таких «подвисших» вопросов на самом деле много. 
Я подчеркиваю, имитация того, что нас слышит власть, но в итоге все равно делает по-своему, никому не нужна! Все-таки я надеюсь, что у чиновников есть понимание о том, что все мы «сидим в одной лодке». И расхлебывать созданные друг другу проблемы придется тоже совместно.

«В конфликте между арендодателями и арендаторами нужно находить баланс»
«Деловая Россия» также приняла участие во встречах с собственниками всех ведущих волгоградских торгово-развлекательных комплексов. Одна из самых острых проблем в этой сфере – непростые отношения, складывающиеся между арендодателями и арендаторами. Вопрос действительно сложный, ведь обе стороны являются пострадавшими. К сожалению, падение в сфере торговли привела к тому, что арендаторы видят причиной всех своих бед в хозяевах торговых помещений. Но необходимо признать, что торговые центры также несут огромные эксплуатационные расходы, продолжают выплачивать все виды налогов, обеспечивают охрану и жизнедеятельность объектов. Важно отметить, что каждый волгоградский ТРЦ обеспечивает сегодня работой около двух тысяч человек. Поэтому настойчивые просьбы предпринимателей о полной отмене арендной платы чаще всего просто невозможно осуществить на практике. И все же, бизнес находит баланс и пытается договариваться на условиях, которые будут оптимальны для всех. Я точно знаю, что большинство собственников площадей снизили ежемесячную плату на 40-60%, и сегодня это максимально возможная уступка в условиях кризиса.
Кроме этого, я вижу одно из решений, которое, кстати говоря, касается не только ТРЦ и созвучно для всех работающих предприятий в регионе. Это снижение тарифов на коммунальные платежи, которое сегодня будет воспринято деловым сообществом «на ура». Есть и такая практика в регионах, когда губернаторы рекомендуют ресурсным организациям не применять меры по взысканию долгов или по отключению энергоресурсов на время кризиса. Думаю, что руководству региона стоило бы перенять эту практику. 

«Беда Волгограда – раскол в обществе»
К сожалению, это то, что характеризует наш регион. Причем раскол наблюдается во всех сферах: население делится на пользователей интернета и потребителей ТВ-контента, СМИ – на  «провластных» и оппозиционных, бизнес – на «своих» и «чужих» для администраций. Я уже не говорю про политиков, которые сегодня все чаще не выполняют свои предвыборные обещания. Появляются, конечно, звездочки и в политике, но они тут же угасают, не получив поддержки и понимания со стороны общественности и бизнеса. Мы разделены. Однако, поверьте мне, время одиночек уходит. Волгоградцы должны объединяться для того, чтобы, наконец, сформировать то гражданское общество, о котором мы говорим все последние годы. 
Сегодня Волгоград испытывает острую потребность в создании доступной площадки для общественной дискуссии, в которой должны принимать участие все стороны – и власть, и бизнес, и непосредственно само население. И это тоже одна из задач региональной «Деловой России».

«Социальную ответственность бизнеса никто не отменял» 
«Деловая Россия» принимает активное участие в благотворительных проектах, связанных с поддержкой семей, попавших в трудную жизненную ситуацию в период пандемии коронавируса. Так, например, наиболее известной стала акция фонда «Наследие», где волгоградские семьи с детьми с ограниченными возможностями получили продуктовые наборы. 
И даже здесь некоторые СМИ не преминули попыткой столкнуть организаторов лбами, предъявив странные претензии на тему – мол, кто-то вручал, а кто-то оплачивал эти пакеты с продуктами. 
Это абсолютно неважно. Важно лишь то, что 500 семей получили поддержку. Что волгоградский бизнес сегодня, несмотря ни на какие проблемы и личные тяготы, помнит о людях и готов им помогать. 
Я очень рад, что эта акция продолжается, к ней присоединяется все больше участников. Это хороший пример, о чем я говорил ранее, – объединение вокруг общественно-полезного дела.



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