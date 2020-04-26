Волгоградцам напомнили о доходах из прошлой жизни





Росстат опубликовал данные о реальных среднедушевых доходах населения Волгоградской области за прошлый год. Как сообщает ИА «Высота 102», этот показатель в регионе составил по итогам 2019 года 24655 рублей. По сравнению с предыдущим годом, реальные доходы населения повысились на 3%. Удачнее всего с доходами населения обстоят дела в Краснодарском крае – этот показатель здесь составил 29175 рублей.

Между тем, Росстат уже зафиксировал падение доходов населения за первый квартал этого года – на 0,2%. Пока опубликованы общие данные, без разбивки по субъектам.

Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», размер номинальной начисленной заработной платы в Волгоградской области в феврале этого года составлял 33028 рублей и был выше, чем в январе.



