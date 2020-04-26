Экономика

Волгоградцам напомнили о доходах из прошлой жизни

Экономика 26.04.2020 11:58
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26.04.2020 11:58


Росстат опубликовал данные о реальных среднедушевых доходах населения Волгоградской области за прошлый год. Как сообщает ИА «Высота 102», этот показатель в регионе составил  по итогам 2019 года 24655 рублей. По сравнению с предыдущим годом, реальные доходы населения повысились на 3%. Удачнее всего с доходами населения обстоят дела в Краснодарском крае – этот показатель здесь составил 29175 рублей. 
Между тем, Росстат уже зафиксировал падение доходов населения за первый квартал этого года – на 0,2%. Пока опубликованы общие данные, без разбивки по субъектам. 
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», размер номинальной  начисленной заработной платы  в Волгоградской области в феврале этого года составлял  33028 рублей и был выше, чем в январе. 

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