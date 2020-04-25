В Волгоградской области учительница дала отпор мошенникам

Происшествия 25.04.2020 11:01
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25.04.2020 11:01
Более миллиона рублей сбережений за сутки лишились 12 жителей Волгоградской области, которые поверили мошенникам. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, аферисты продолжают выдавать себя за банковских работников, а граждане продолжают им верить.
Так, 66-летняя жительница Волжского перевела мошенникам 130 тысяч рублей, а 70-летняя пенсионерка из Дзержинского района Волгограда – 149 тысяч рублей. Лишилась 208 тысяч рублей 49-летняя волгоградка, а медсестру из Кировского района обманули на 709 тысяч рублей.
Проявила бдительность и сохранила свои средства 55-летняя учитель из Фроловского района. Зная, что таким образом действуют мошенники, при поступлении подобного звонка она не стала выполнять никаких действий, прекратила разговор и сообщила о попытках мошенников в полицию.
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