В Волгоградской области учительница дала отпор мошенникам





Более миллиона рублей сбережений за сутки лишились 12 жителей Волгоградской области, которые поверили мошенникам. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, аферисты продолжают выдавать себя за банковских работников, а граждане продолжают им верить.

Так, 66-летняя жительница Волжского перевела мошенникам 130 тысяч рублей, а 70-летняя пенсионерка из Дзержинского района Волгограда – 149 тысяч рублей. Лишилась 208 тысяч рублей 49-летняя волгоградка, а медсестру из Кировского района обманули на 709 тысяч рублей.

Проявила бдительность и сохранила свои средства 55-летняя учитель из Фроловского района. Зная, что таким образом действуют мошенники, при поступлении подобного звонка она не стала выполнять никаких действий, прекратила разговор и сообщила о попытках мошенников в полицию.



