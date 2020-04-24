Экономика 24.04.2020 09:39
0
24.04.2020 09:39
Данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в начале 2020 года опубликовал Росстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в Волгоградской области этот показатель с учетом полного круга организаций в январе составил 32599 рублей, в феврале уже больше – 33028 рублей. В декабре 2019 года, информирует Росстат, зарплата жителей региона и вовсе достигала 41197 рублей.
Самая большая начисленная зарплата в феврале 2020 года была у работников в Астраханской области – 37087, самая маленькая в Калмыкии – 27924 рубля.
Реклама
ВТБ в Волгоградской области выдал первый жилищный кредит под 6,5%24.04.2020 11:23
Экономика 24.04.2020 11:23
Банк «Открытие» запустил онлайн технологию для юридических лиц по работе с наличной выручкой23.04.2020 16:02
Экономика 23.04.2020 16:02
Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе23.04.2020 13:46
Экономика 23.04.2020 13:46
Администрация Волгограда заняла миллиард рублей23.04.2020 11:03
Экономика 23.04.2020 11:03
Михаил Задорнов: ВВП России в 2020 году может упасть на 5-6% и начать рост в 2021-м22.04.2020 16:40
Экономика 22.04.2020 16:40
Налоговую отчетность организации Волгоградской области сдадут с отсрочкой22.04.2020 16:21
Экономика 22.04.2020 16:21
ПСБ в Волгограде выдал первые кредиты предпринимателям на выплату зарплаты под 0%22.04.2020 14:40
Экономика 22.04.2020 14:40
За достройку проблемного дома инвестор получит лакомый кусок земли в центре Волгограда22.04.2020 13:59
Экономика 22.04.2020 13:59
Банк «Открытие» в 1,5 раза увеличил выдачу ипотечных кредитов в Волгоградской области в 2019 году22.04.2020 13:42
Экономика 22.04.2020 13:42
В Росстате из-за коронавируса затруднились подсчитать долги по зарплате в Волгоградской области21.04.2020 17:53
Экономика 21.04.2020 17:53
Банк «Открытие» предлагает бесплатные медицинские консультации онлайн своим клиентам21.04.2020 17:05
Экономика 21.04.2020 17:05
ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 млн рублей21.04.2020 16:46
Экономика 21.04.2020 16:46
Банк «Открытие» почти вдвое увеличил выдачу кредитов наличными в Волгоградской области в 2019 году21.04.2020 13:13
Экономика 21.04.2020 13:13
Минпромторг РФ включил несколько волгоградских предприятия в список системообразующих21.04.2020 12:27
Экономика 21.04.2020 12:27
Банк «Открытие» в 2019 году на 55% увеличил выдачу кредитов субъектам МСБ Волгоградской области20.04.2020 13:15
Экономика 20.04.2020 13:15
Реклама