



Данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в начале 2020 года опубликовал Росстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в Волгоградской области этот показатель с учетом полного круга организаций в январе составил 32599 рублей, в феврале уже больше – 33028 рублей. В декабре 2019 года, информирует Росстат, зарплата жителей региона и вовсе достигала 41197 рублей.

Самая большая начисленная зарплата в феврале 2020 года была у работников в Астраханской области – 37087, самая маленькая в Калмыкии – 27924 рубля.



