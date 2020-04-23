Экономика

Плательщиков серых зарплат в Волгоградской области попросили сжалиться над сотрудниками

Экономика 23.04.2020 13:56
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23.04.2020 13:56



Вице-губернатор Волгоградской области Анна Писемская выступила с эмоциональным обращением к предпринимателям, которые платят серые зарплаты сотрудникам.  О непростой экономической ситуации для бизнес-сообщества в связи с коронавирусом чиновница подробно остановилась на сегодняшнем брифинге, сообщает ИА «Высота  102». 
Проведенный властями анализ показал, что половина всех организаций в области, которые находятся на упрощенной системе налогообложения,  не имеют официально трудоустроенных сотрудников.  Так, из 42,6 тысячи таких предприятий у 20,9 тысячи отсутствует рабочая сила. «Существуют виды деятельности, которые не предполагают найма сотрудников. Но есть определенный процент предпринимателей, которые платили зарплату без оформления трудовых договоров. Все мы прекрасно понимаем, о чем сейчас идет речь», - намекнула заместитель губернатора.
По словам Анны Писемской, те, кто получал зарплату без трудоустройства и не может сейчас претендовать на пособия от государства, имеет полное моральное право на сохранение зарплат. «Государство оказывает поддержку гражданам, которые потеряли работу  из-за коронавируса. Но есть такие люди, которые не числятся как трудоустроенные. Соответственно, государству затруднительно понять, кто лишился работы. Призываем вас, уважаемые руководители организаций, проявить социальную ответственность и принять меры по таким обращениям от своих же граждан, которые были у вас трудоустроены не совсем правильным образом. Необходимо либо самостоятельно продолжить выплату им зарплат, либо помочь государству и дать возможность поддержать людей в сложившихся непростых условиях, предоставив соответствующие документы. Прошу обратить на это внимание и по возможности пересмотреть свою позицию в отношении собственных работников», - заявила замгубернатора.
Напомним, в соответствии с Указом президента России, все потерявшие работу из-за вируса будут получать пособие на уровне МРОТ (12 130 рублей). Выплаты должны начисляться с апреля по июнь.
В Волгоградской области официально зарегистрировано 98 тысяч организаций. Из них 77 тысяч – это малый и средний бизнес, 5 тысяч государственных и муниципальных структур и 4 тысячи крупных предприятий. Общая численность занятых в регионе составляет более  1 млн 176 тысяч человек. В малом и среднем предпринимательстве заняты около 245 тысяч человек.
В настоящее время в регионе возобновили свою работу 37400 организаций, в том числе 12 тысяч, находящихся в Волгограде. Перечни предприятий, которые могут  функционировать, утвердили на основании постановления губернатора органы местного самоуправления. Как отметила Писемская, от бизнеса продолжают поступать обращения с просьбой разрешить деятельность других видов деятельности. «Подобные вопросы изучаются очень тщательно с учетом эпидемиологической обстановки и целесообразности. Ни по  одному обращению положительно вопрос не решен, потому что сегодня не то время», - заключила вице-губернатор.

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