Плательщиков серых зарплат в Волгоградской области попросили сжалиться над сотрудниками







Вице-губернатор Волгоградской области Анна Писемская выступила с эмоциональным обращением к предпринимателям, которые платят серые зарплаты сотрудникам. О непростой экономической ситуации для бизнес-сообщества в связи с коронавирусом чиновница подробно остановилась на сегодняшнем брифинге, сообщает ИА «Высота 102».

Проведенный властями анализ показал, что половина всех организаций в области, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, не имеют официально трудоустроенных сотрудников. Так, из 42,6 тысячи таких предприятий у 20,9 тысячи отсутствует рабочая сила. «Существуют виды деятельности, которые не предполагают найма сотрудников. Но есть определенный процент предпринимателей, которые платили зарплату без оформления трудовых договоров. Все мы прекрасно понимаем, о чем сейчас идет речь», - намекнула заместитель губернатора.

По словам Анны Писемской, те, кто получал зарплату без трудоустройства и не может сейчас претендовать на пособия от государства, имеет полное моральное право на сохранение зарплат. «Государство оказывает поддержку гражданам, которые потеряли работу из-за коронавируса. Но есть такие люди, которые не числятся как трудоустроенные. Соответственно, государству затруднительно понять, кто лишился работы. Призываем вас, уважаемые руководители организаций, проявить социальную ответственность и принять меры по таким обращениям от своих же граждан, которые были у вас трудоустроены не совсем правильным образом. Необходимо либо самостоятельно продолжить выплату им зарплат, либо помочь государству и дать возможность поддержать людей в сложившихся непростых условиях, предоставив соответствующие документы. Прошу обратить на это внимание и по возможности пересмотреть свою позицию в отношении собственных работников», - заявила замгубернатора.

Напомним, в соответствии с Указом президента России, все потерявшие работу из-за вируса будут получать пособие на уровне МРОТ (12 130 рублей). Выплаты должны начисляться с апреля по июнь.

В Волгоградской области официально зарегистрировано 98 тысяч организаций. Из них 77 тысяч – это малый и средний бизнес, 5 тысяч государственных и муниципальных структур и 4 тысячи крупных предприятий. Общая численность занятых в регионе составляет более 1 млн 176 тысяч человек. В малом и среднем предпринимательстве заняты около 245 тысяч человек.

В настоящее время в регионе возобновили свою работу 37400 организаций, в том числе 12 тысяч, находящихся в Волгограде. Перечни предприятий, которые могут функционировать, утвердили на основании постановления губернатора органы местного самоуправления. Как отметила Писемская, от бизнеса продолжают поступать обращения с просьбой разрешить деятельность других видов деятельности. «Подобные вопросы изучаются очень тщательно с учетом эпидемиологической обстановки и целесообразности. Ни по одному обращению положительно вопрос не решен, потому что сегодня не то время», - заключила вице-губернатор.



