Администрация Волгограда заняла миллиард рублей

Экономика 23.04.2020 11:03
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23.04.2020 11:03
Администрации Волгограда дадут в долг миллиард рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», подведены итоги электронного аукциона. За пользование займом мэрия заплатит около 158 миллионов рублей. Ранее в администрации города поясняли, что эти средства необходимы для перекредитования и не повлекут увеличения долговой нагрузки на бюджет.
С предложениями о заимствовании денежных средств обратились еще два муниципалитета Волгоградской области – власти Михайловского и Жирновского района.
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