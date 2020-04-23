Администрация Волгограда заняла миллиард рублей





Администрации Волгограда дадут в долг миллиард рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», подведены итоги электронного аукциона. За пользование займом мэрия заплатит около 158 миллионов рублей. Ранее в администрации города поясняли, что эти средства необходимы для перекредитования и не повлекут увеличения долговой нагрузки на бюджет.

С предложениями о заимствовании денежных средств обратились еще два муниципалитета Волгоградской области – власти Михайловского и Жирновского района.



