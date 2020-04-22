На стройке жд-путей в Волгограде вскрыли аферу с песком на 5 млн рублей

Расследования 22.04.2020 15:52
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22.04.2020 15:52
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по материалам надзорной проверки исполнения требований бюджетного и градостроительного законодательства при строительстве одного из железнодорожных путей на Приволжской железной дороге в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в Волгоградской транспортной прокуратуре, выяснилось, что неустановленное лицо из числа руководителей одной из субподрядных организаций представило заказчику подложные товарно-транспортные накладные, паспорта качества на поставляемый песок, необходимый для производства строительных работ. В этих накладных было указано более высокое качество песка и необоснованно увеличена стоимость доставки за счет фиктивных документов на перевозку, в результате чего заказчику причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей.
Материалы проверки были направлены в СО Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
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