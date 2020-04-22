Экономика

Михаил Задорнов: ВВП России в 2020 году может упасть на 5-6% и начать рост в 2021-м

Экономика 22.04.2020 16:40
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22.04.2020 16:40


Падение российского ВВП во втором квартале 2020 года будет меньше, чем в Европе, полагает президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Такое мнение он высказал в интервью изданию The Bell, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Российский ВВП из-за пандемии коронавируса и обвала мировых цен на нефть может сократиться во втором квартале 2020 года на 7-8% против 10% в Европе. Причиной менее сильного падения российской экономики станет меньшая доля малого и среднего бизнеса и более высокая степень ее монополизации по сравнению с европейскими странами.
«По году в целом падение российской экономики может составить 5-6% или больше», - сказал Задорнов. Зато в 2021 году отложенный спрос даст отечественной экономике более высокие темпы роста, чем можно было ожидать при обычном развитии событий. При этом глава банка «Открытие» отмечает, что у России объективно нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы по примеру наиболее богатых стран мира просто раздавать деньги населению в период действия ограничений из-за пандемии COVID-19.
По мнению банкира, сам кризис, который, в отличие от глобального кризиса 2008-2009 года, не является экономическим, кардинально изменит бизнес-модели целого ряда секторов экономики. В частности, компании начнут сокращать расходы на аренду офисов из-за роста количества работников на удаленном режиме. Торгово-развлекательные центры будут постепенно отмирать как центры досуга.
Президент-председатель правления банка «Открытие» также считает, что в России на ближайшие год-два может упасть потребление нефти и электроэнергии. Поскольку существенная часть работников компаний останется работать в удаленном режиме и после завершения пандемии, уменьшится нагрузка на общественный транспорт, а, следовательно, будет потребляться меньше бензина.

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