Расследования

Жители Волгоградской области продолжают болеть гриппом

Расследования 22.04.2020 07:39
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22.04.2020 07:39


Жители Волгоградской области продолжают болеть гриппом и простудами даже в эпоху тотальной борьбы с коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, в то же время активность ОРВИ и гриппа очень низкая. Так, за прошедшую неделю количество обращений за медицинской помощью снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 26%. Темп снижения количества заболевших наиболее заметен среди детского населения: среди детей младшего возраста от 0 до 2 лет – на 18%, среди детей дошкольного возраста 3-6 лет – на 22%, среди детей школьного возраста 7-14 лет – на 20%, среди лиц от 15 лет и старше – на 29%. Количество заболевших внебольничными пневмониями на прошлой  неделе  также  ниже уровня предыдущей на 13%.
Уровень  заболеваемости ОРВИ и гриппом по группам населения ниже эпидемических порогов, в частности среди населения Волгоградской области в целом - ниже на 75%.
За эпидсезон 2019-2020 года преобладали доли вируса гриппа типа В. На прошлой неделе доля вирусов гриппа составила 25% от числа положительных находок, активность риновируса - 75%.
Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин накануне обязал жителей столицы с признаками ОРВИ соблюдать такой же карантин, как и при подозрении на коронавирус. 

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