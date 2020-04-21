В Волгоградской области – вторая смерть от коронавиуса





Второй по счету человек скончался от коронавируса в Волгоградской области. Об этом сегодня журналистам на брифинге заявил зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, сообщает ИА "Высота 102". Это 39-летний из Николаевского района, работал сельхозрабочим. Обратился за медицинской помощью при первых признаках инфекции. Он лежал в больнице №5, имел сопутствующие заболевания. Первой от COVID-2019 ранее скончалась 47-летняя жительница Жирновского района, у которой была внебольничная пневмония.

Всего в регионе выявлено 134 случая заражения коронавирусом, из которых 23 – за последние сутки. Трое больных коронавирусом находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких.



