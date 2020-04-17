Экономика

ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%

Экономика 17.04.2020 19:01 Новости компаний
0
17.04.2020 19:01 Новости компаний


ВТБ начинает консультации, прием заявок и выдачу ипотеки в рамках новой программы госсубсидирования. Ставка по ней составит 6,5%, первоначальный взнос – от 20%. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, «Ипотека с господдержкой 2020» позволит оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим новостройки.
 
«Сразу после заявления Президента России ВТБ начал работу над запуском новой программы, наша цель – обеспечить доступность льготной ипотеки для населения и спрос в секторе жилищного строительства в максимально сжатые сроки. Уже сегодня ВТБ первым из банков начинает принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых. Мы рассчитываем выдать первый кредит уже в понедельник, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления Правительства.  Это крайне своевременная инициатива по поддержке строительной отрасли, которая требует очень оперативной реализации», – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России, банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
17.04.2020 14:21
Экономика 17.04.2020 14:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.04.2020 18:14
Экономика 16.04.2020 18:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2020 14:00
Экономика 16.04.2020 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2020 09:31
Экономика 16.04.2020 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.04.2020 17:44
Экономика 15.04.2020 17:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.04.2020 15:25
Экономика 15.04.2020 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 17:06
Экономика 14.04.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 14:52
Экономика 14.04.2020 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 13:11
Экономика 14.04.2020 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 12:06
Экономика 14.04.2020 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 10:05
Экономика 14.04.2020 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 09:35
Экономика 14.04.2020 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 17:45
Экономика 13.04.2020 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 15:12
Экономика 13.04.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 13:00
Экономика 13.04.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:08
Губернатор Волгоградской области определил условия начала работы парикмахерскихСмотреть фотографии
21:27
В Волгоградской области назвали самый «любимый» у СОVID-2019 возраст человекаСмотреть фотографии
20:17
Главный миллиардер Волгоградской облдумы резко обеднелСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде все выходные будут дезинфицировать подземкуСмотреть фотографии
19:04
Все,что нажито: депутаты Волгоградской облдумы тряхнули кошелькамиСмотреть фотографии
18:27
Премьер-министр РФ подписал постановление о максимальных выплатах безработнымСмотреть фотографии
17:40
Дамам Волгоградской облдумы финансовый кризис нипочёмСмотреть фотографии
17:37
Безработные волгоградцы ждут от региональных властей помощи, как в МосквеСмотреть фотографии
16:38
Застрявший на Фиджи депутат Волгоградской облдумы отчитался об ошеломительных доходахСмотреть фотографии
15:42
Жителям Волгоградской области приходится лечиться по интернету из-за COVID-19Смотреть фотографии
14:21
В Волгограде парикмахерские и салоны красоты смогут открыться уже 20 апреляСмотреть фотографии
14:12
Коронавирус вмешался в уголовное дело о поджоге дома волгоградского губернатораСмотреть фотографии
14:04
МТС создала онлайн-карту работающего малого бизнесаСмотреть фотографии
13:42
В Волгоградской области не хватает чиновников для облав на нарушителей самоизоляцииСмотреть фотографии
13:27
В СУ СКР не увидели криминала в сливе стоков Светлого Яра на почву с ущербом под 300 миллионовСмотреть фотографии
13:25
«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавирусаСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области хозяйку магазина оштрафовали из-за коронавируса за продажу пачки бумагиСмотреть фотографии
12:41
Федеральные чиновники займутся судьбой несчастливого дома в Волгоградской области, где погиб человекСмотреть фотографии
12:25
В Волгоградской области коронавирусом заболели уже 62 человекаСмотреть фотографии
10:54
В безлюдном ЦПКиО Волгограда высаживают 75 цветущих сакурСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
В фатальном ДТП под Волгоградом три машины не оставили шансов пешеходуСмотреть фотографии
09:15
У жителей трухлявого дома по ул. Веселой в Волгограде появился шанс на весельеСмотреть фотографии
08:11
Житель Волгоградской области заплатит тысячу рублей за выпивку на улице во время пандемииСмотреть фотографии
20:46
Депутату-узнику острова Фиджи прекратили начислять зарплату в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
19:30
В двух районах Волгоградской области не нашли ни одного нарушителя режима самоизоляцииСмотреть фотографии
18:40
Власти Волгоградской области готовы подумать об открытии парикмахерскихСмотреть фотографии
18:14
В партнерстве с банком «Открытие» и Российским экспортным центром eBay запускает специальную программу поддержки предпринимателейСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области священников накажут за прихожан в церквяхСмотреть фотографии
16:43
Нерест рыбы в Волго-Ахтубинской пойме под вопросом из-за раннего паводкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
В Волгоградской области коронавирус атакует старшее поколениеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 