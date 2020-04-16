В Волгограде задержали мстительного поджигателя

Происшествия 16.04.2020 11:39
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16.04.2020 11:39
Ранее судимый 45-летний житель Тракторозаводского района задержан по подозрению в умышленном поджоге чужого имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне 40-летняя местная жительница сообщила о возгорании принадлежащей ей хозяйственной постройки на территории одного из СНТ.
Специалисты выяснили, что причиной пожара стал умышленный поджог. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Он оказался бывшим сожителем сестры женщины, заявившей в полицию. Мужчина признал свою вину и пояснил, что таким образом отомстил сожительнице и ее семье за недавно произошедший конфликт. По факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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