Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года

Экономика 16.04.2020 09:31 Новости компаний
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16.04.2020 09:31 Новости компаний
14 апреля крупнейшая российская компания в сфере интернет-рекрутмента HeadHunter опубликовала результаты ежегодного рейтинга работодателей России за 2019 год, в котором Банк ВТБ занял 6 место.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в этом году Банк ВТБ впервые принял участие в рейтинге HeadHunter и сразу вошел в топ-10 лучших работодателей. Рейтинг работодателей России строится на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании для построения своей карьеры, на оценке вовлеченности работающих в компании сотрудников, а также эффективности работы HR-подразделения и уровня развития HR-процессов.
В течение 2019 года банком был реализован целый ряд заметных инициатив, направленных на наём и привлечение лучших талантов на рынке и общее повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ для различных целевых аудиторий – от студентов профильных вузов и ИТ-специалистов до опытных профессионалов в банковском бизнесе.
«Для нас большая честь, что мы вошли в десятку лидеров рейтинга HeadHunter, и это в том числе свидетельствует о том, что мы выбрали правильные подходы в работе по повышению нашей привлекательности как работодателя, причем не только для банковских специалистов», - отметил Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент Банка ВТБ.
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