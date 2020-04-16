Экономика

Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года

Экономика 16.04.2020 09:31 Новости компаний
0
16.04.2020 09:31 Новости компаний


14 апреля крупнейшая российская компания в сфере интернет-рекрутмента HeadHunter опубликовала результаты ежегодного рейтинга работодателей России за 2019 год, в котором Банк ВТБ занял 6 место.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в этом году Банк ВТБ впервые принял участие в рейтинге HeadHunter и сразу вошел в топ-10 лучших работодателей. Рейтинг работодателей России строится на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании для построения своей карьеры, на оценке вовлеченности работающих в компании сотрудников, а также эффективности работы HR-подразделения и уровня развития HR-процессов.
В течение 2019 года банком был реализован целый ряд заметных инициатив, направленных на наём и привлечение лучших талантов на рынке и общее повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ для различных целевых аудиторий – от студентов профильных вузов и ИТ-специалистов до опытных профессионалов в банковском бизнесе.
«Для нас большая честь, что мы вошли в десятку лидеров рейтинга HeadHunter, и это в том числе свидетельствует о том, что мы выбрали правильные подходы в работе по повышению нашей привлекательности как работодателя, причем не только для банковских специалистов», - отметил Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент Банка ВТБ.    



Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
15.04.2020 17:44
Экономика 15.04.2020 17:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.04.2020 15:25
Экономика 15.04.2020 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 17:06
Экономика 14.04.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 14:52
Экономика 14.04.2020 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 13:11
Экономика 14.04.2020 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 12:06
Экономика 14.04.2020 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 10:05
Экономика 14.04.2020 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2020 09:35
Экономика 14.04.2020 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 17:45
Экономика 13.04.2020 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 15:12
Экономика 13.04.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 13:00
Экономика 13.04.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 12:24
Экономика 13.04.2020 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2020 11:54
Экономика 12.04.2020 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.04.2020 20:11
Экономика 10.04.2020 20:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.04.2020 12:13
Экономика 10.04.2020 12:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:49
В Волгоградской области за сутки выявили 11 больных COVID-19Смотреть фотографии
11:39
В Волгограде задержали мстительного поджигателяСмотреть фотографии
11:22
Дворы в Волгограде очищают от автохламаСмотреть фотографии
11:11
Пробки на плотине Волжской ГЭС измеряют километрамиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
«По задумке губернатора»: в Волгограде продемонстрировали готовность приема потока больных с подозрением на COVID-19Смотреть фотографии
10:20
В Волжском девушка без прав опрокинула "Лексус" с тремя пассажирамиСмотреть фотографии
09:47
Волгоградские власти открыли данные о количестве умерших от внебольничных пневмонийСмотреть фотографии
08:24
"Без надежды и работы": волгоградцы становятся в виртуальные очереди в центры занятости за МРОТСмотреть фотографии
07:46
В Волгоградской области отменили майские шашлыки в лесуСмотреть фотографии
21:42
Власти Волжского пообещали вернуть тепло в домаСмотреть фотографии
19:13
Ликвидация 18 свалок в Волгоградской области запахла большим криминальным скандаломСмотреть фотографии
18:14
Под Волгоградом МЧС с воздуха следит за ситуацией с пожарами в природном паркеСмотреть фотографии
17:44
Волгоградская область получит финансовую поддержку из бюджета РоссииСмотреть фотографии
17:35
12 130 рублей – на сотрудника: Путин заявил о новых мерах поддержки бизнесуСмотреть фотографии
17:23
Ветер усиливается: в Волгоградской области прогнозируют непогодуСмотреть фотографии
16:37
Замминистра культуры прилетел в Волгоград в разгар пандемии ради феерии на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде вскрыли аферу с капремонтом многоквартирного домаСмотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области под лечение пациентов с коронавирусом готовят районные больницыСмотреть фотографии
15:52
География распространения коронавируса в Волгоградской области: районы и количество заболевшихСмотреть фотографии
15:25
ПСБ в Волгограде предоставил банковскую гарантию на строительство нового корпуса инфекционной больницы в ВолжскомСмотреть фотографии
15:22
Психоневрологический интернат в Волгоградской области проверили на COVID-19Смотреть фотографии
15:05
В Волгограде пациентов госпиталей на первичный осмотр отправят в армейские палаткиСмотреть фотографии
14:43
Волгоградским медработникам возместят транспортные расходыСмотреть фотографии
14:42
СК опубликовал видео страшной гибели самолета Москва – МурманскСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
14:01
Губернатор: в Волгоградской области становится больше тяжелобольных коронавирусомСмотреть фотографии
13:54
Не для дачников: в Волгограде организуют специальный речной маршрут до Культбазы и ЗайчиковСмотреть фотографии
13:43
Волгоградцев взволновали колонны людей в военной формеСмотреть фотографии
13:25
Двое тяжелых: стало известно о состоянии заразившихся коронавирусом волгоградцевСмотреть фотографии
12:34
В Волжском грабители средь бела дня отобрали у женщины сумкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 